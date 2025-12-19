Reakcije na skrnavljenje Časnog Kur'ana se nastavljaju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prije nekoliko dana, kandidat za predstojeće izbore za američki Kongres zapalio je Časni Kur'an kako bi privukao pažnju krajnje desničarskih grupa, a tokom tog čina obećao je da će, ako pobijedi na izborima, okončati prisustvo islama u državi Teksas.

Antiislamistički političar, koji je poznat po podršci američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, izjavio je da muslimani pokušavaju preuzeti kršćanske zemlje.

Ovaj čin mržnje naišao je na snažne reakcije političkih lidera, vjerskih grupa i korisnika društvenih mreža.

U saopštenju u četvrtak, Hezbollah je oštro osudio skrnavljenje Časnog Kur'ana, nazivajući ga ružnim zločinom protiv najsvetije muslimanske svetinje.

Hezbollah je u saopštenju naveo: Kultura rasizma i govora mržnje, potaknuta političkim i medijskim trendovima na Zapadu, koju podstiču uzastopne američke vlade i cionistički lobiji, decenijama iskrivljuje sliku islama. Ove akcije imaju za cilj da služe pobunjeničkim, kolonijalnim i destruktivnim projektima, i to je glavni razlog zašto se ovi ekstremisti usuđuju činiti tako ružna djela.

Posljednjih dana u San'i su održane velike demonstracije kako bi se osudile ponovljene uvrede Časnog Kur'ana. Učesnici demonstracija, koje su održane na Univerzitetu San'a, osuđujući ove uvrede, naglasili su svoj snažan i svjestan pokret za suprotstavljanje cionističkom ratu.

U završnoj izjavi demonstracija savjetovano je svim nacijama i elitama, posebno univerzitetima, da izraze svoj gnjev zbog ovih uvreda i ojačaju svoju vezu sa Časnim Kur'anom. U izjavi se također navodi da šutnja i neaktivnost pred ovim zločinima štete dostojanstvu i religiji islamske nacije.

Sayyid Abdul Malik Badreddin al-Huthi, vođa jemenskog pokreta Ansarullah, također je oštro osudio uvredu Časnog Kur'ana od strane američkog kandidata na izborima, nazivajući je dijelom organiziranog rata protiv islamskih svetinja. Naglasio je da se ovaj užasan zločin čini u skladu s tekućim jevrejsko-cionističkim ratom i pozvao na ozbiljan stav protiv ovih postupaka.

Ovi događaji odražavaju dublje tenzije u američkom društvu, kao i međunarodnu mržnju, što potrebu za hitnom pažnjom i djelovanjem čini hitnijom nego ikad.

Jemenski parlament je također oštro osudio skrnavljenje Kur'ana od strane kandidata za predstojeće izbore za američki Kongres i međunarodnu šutnju protiv ovih drskih provokacija, naglašavajući da arapske i islamske zemlje moraju zauzeti odlučan i praktičan stav protiv ovih sistematskih cionističkih agresija na islamske svetinje.