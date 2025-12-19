Ubijeno i ranjeno 1.500 ljudi u Gazi od proglašenja primirja

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ministarstvo zdravstva Gaze u četvrtak je objavilo da je jedna osoba ubijena, a 13 drugih je povrijeđeno u posljednja 24 sata kao rezultat kontinuiranih agresivnih napada cionističkog režima.
Ministarstvo je dodalo da je od potpisivanja sporazuma o prekidu vatre 11. oktobra 2025. (17. oktobra 1404.) u Gazi poginulo 395 palestinskih građana, a više od 1.088 je povrijeđeno, pored toga što je 634 tijela izvučeno iz ruševina.
Ministarstvo zdravstva Gaze izjavilo je da se, s nastavkom agresije od 7. oktobra 2023. godine, broj šehida povećao na 70.669, a broj povrijeđenih na 1.711.165.
U još jednom tragičnom incidentu, Saeed Abedin, jednomjesečna beba, umro je zbog jake hladnoće usred tekuće opsade Gaze, dosad je ukupan broj smrtnih slučajeva uzrokovanih hladnim talasom porastao na 17 ljudi.
