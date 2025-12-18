17 Palestinaca umrlo u Gazi usred ekstremne hladnoće dok Izrael nastavlja blokirati pomoć

Prema Palestinskoj civilnoj odbrani u Gazi, najmanje 17 ljudi je već izgubilo život u decembru kada su obilne kiše, jaki vjetrovi i niske temperature uništili skloništa za raseljene i uzrokovali rušenje zidova, kuća i šatora, od kojih su mnogi već oštećeni izraelskim napadima.

Medicinski izvori rekli su da je među poginulima četvero djece, koja su podlegla niskim temperaturama.

Glasnogovornik Civilne zaštite Mahmoud Bassal rekao je u izjavi da "temperature značajno padaju tokom noćnih sati", upozoravajući da "jaka hladnoća ugrožava živote male djece u nedostatku skloništa i grijanja".

Dodao je: "Ono što sada doživljavamo u Gazi je prava humanitarna katastrofa. Spasite djecu Gaze prije nego što ih hladnoća odnese."

Tokom decembra, 17 stambenih zgrada se potpuno srušilo dok su intenzivne padavine i jaki vjetrovi nastavili udarati obalni pojas. Oko 90 posto improviziranih skloništa za raseljene osobe, čiji su domovi uništeni izraelskim napadima, poplavljeno je kišnicom, prema podacima Civilne zaštite.

Ova patnja dolazi u trenutku kada Izrael i dalje ne ispunjava sve svoje obaveze prema sporazumu o prekidu vatre, koji je stupio na snagu 10. oktobra.

Te obaveze uključuju pridržavanje njegovog humanitarnog protokola - a posebno dozvoljavanje unošenja materijala za skloništa i 300.000 šatora i mobilnih kućica namijenjenih raseljenim osobama - što je Vladin ured za medije u Gazi više puta naglasio.

Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) saopštio je u svom dnevnom izvještaju u srijedu da su "zalihe za zimu" i dalje "ograničene" u Gazi usred obilnih kiša i hladnih uslova.

Agencija je izvijestila da se 44 određena skloništa za hitne slučajeve suočila sa ozbiljnim poplavama ove sedmice zbog blokiranih odvodnih kanala. To uključuje 21 sklonište u Khan Younisu na jugu Gaze, 22 druga u gradu Gazi i jedno u guvernoratu Sjeverna Gaza.

"To je uzrokovalo privremene poremećaje u isporuci vode za piće i hrane, a neke porodice su bile prisiljene da se presele u kupatila, administrativne prostorije i privremene prostore za učenje zbog oštećenih šatora i natopljenih stvari", saopštila je OCHA.

„Ukupno je 4.721 raseljenih osoba pogođeno, a više od 691 šatora je oštećeno ili pogođeno poplavama“ u ponedjeljak i utorak, izvijestila je agencija.

„Timovi za upravljanje lokacijama su brzo reagirali mobilizirajući stanovnike da očiste začepljene šahtove, slivnike za kišnicu, cijevi za ispuštanje kišnice i ispumpavaju vodu iz poplavljenih područja u drenažni sistem.“

Crveni križ upozorava na prijetnju urušavanja zgrada u Gazi

U međuvremenu, Međunarodni komitet Crvenog križa (MKCK) upozorio je na značajne rizike koje predstavlja urušavanje oštećenih zgrada u Pojasu Gaze zbog teških vremenskih uvjeta, naglašavajući da nestabilne strukture direktno ugrožavaju živote stanovnika i povećavaju rastući broj žrtava.

Humanitarna organizacija sa sjedištem u Ženevi istakla je u srijedu da su hiljade civila prisiljene ostati u nesigurnim domovima i objektima zbog nedostatka praktičnih alternativa i nedovoljnih mogućnosti za sklonište, što značajno povećava humanitarne rizike u cijeloj regiji.