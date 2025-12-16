Izraelske snage ubile 16-godišnjeg Palestinca na okupiranoj Zapadnoj obali zbog "bacanja kamenja"

Taysir Abu Mofarreh, predsjednik općinskog vijeća Tuqu, rekao je da je Ta'amra upucan u prsa i da je kasnije umro u gradskoj klinici prije nego što je njegovo tijelo prebačeno u Vladinu bolnicu Beit Jala.

Abu Mofarreh je dodao da su izraelske trupe upale u grad, izazivajući proteste, te neselektivno ispaljivale bojevu municiju, suzavac i šok bombe.

U kratkoj izjavi, izraelska vojska je branila ubistvo rekavši da su Palestinci bacali kamenje na izraelske snage.

Napad nije samo odnio Ta'amrin život, već je i uzrokovao gušenje više stanovnika.

Očevici su izvijestili da su izraelske snage također zarobile vjernike unutar džamije Abu Bakr as-Siddiq tokom večernjih molitvi, ispaljujući suzavac dok su ih sprječavale da odu.

Napad u Tuquu dolazi usred vala ubistava na okupiranoj Zapadnoj obali. U nedjelju su izraelske trupe ubile 23-godišnjeg Mohammada Waela al-Sharoufa na sjevernom ulazu u Hebron.

Istog dana, Sakhr Ahmad Za'oul, 26, iz Husana zapadno od Betlehema, umro je u izraelskom pritvoru nakon što je otet u junu 2025. godine.

Palestinsko društvo zatvorenika (PPS) izvijestilo je da je Za'oul pretrpio tešku torturu i nedostatak medicinske njege tokom otmice.

U subotu su izraelske snage ubile 16-godišnjeg Mohammada Eyada Mohammada Abahru u Silat al-Harithiyi, sjeverozapadno od Jenina, i konfiskovale njegovo tijelo.

Organizacije za ljudska prava upozoravaju da namjerno ciljanje mladih Palestinaca i u Gazi i na Zapadnoj obali predstavlja ratni zločin, dio šire izraelske kampanje za poremećenje palestinskih zajednica i promjenu demografije regije.

Od 7. oktobra 2023. godine, kada je Izrael započeo genocidni napad na Gazu, režim je ubio preko 1.085 Palestinaca i ranio više od 10.700 širom Zapadne obale. Osim toga, okupacijski entitet je oteo više od 20.500 Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali u istom periodu.