Smatraju li talibani pritisak na šiite u Afganistanu vjerskom dužnošću?

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Bismillah Taban, afganistanski politički aktivista, objavio je da je privremena vlada Afganistana neprijateljski raspoložena prema šiitskoj zajednici Afganistana i da svaki pritisak na šiite smatra nagrađenim od Boga.

Ove izjave je dao u ponedjeljak, kao odgovor na hapšenje desetina građana područja Darul Aman u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, zbog sahrane tijela na groblju u blizini pravosuđa privremene vlade Afganistana.

Prema njegovim riječima, ako hazarske i šiitske zajednice preduzmu okupljanja ili akcije, aktuelna afganistanska vlada smatra svojom vjerskom misijom da im se suprotstavi.

Politički aktivista je dodao da aktuelna afganistanska vlada zahtjev za pravdom i zahtjev za pravdom tumači kao oblik neprijateljstva i pribjegava vjerskim opravdanjima za svoje postupke.