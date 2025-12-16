  1. Home
Smatraju li talibani pritisak na šiite u Afganistanu vjerskom dužnošću?

16 decembar 2025 - 22:13
News ID: 1762671
ABNA24: Bismillah Taban, afganistanski politički aktivista, kritizirao je pristup privremene vlade Afganistana i rekao da je ova grupa neprijateljski raspoložena prema šiitskoj zajednici Afganistana i da opravdava pritisak na šiite vjerskim razlozima.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Bismillah Taban, afganistanski politički aktivista, objavio je da je privremena vlada Afganistana neprijateljski raspoložena prema šiitskoj zajednici Afganistana i da svaki pritisak na šiite smatra nagrađenim od Boga.

Ove izjave je dao u ponedjeljak, kao odgovor na hapšenje desetina građana područja Darul Aman u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, zbog sahrane tijela na groblju u blizini pravosuđa privremene vlade Afganistana.

Prema njegovim riječima, ako hazarske i šiitske zajednice preduzmu okupljanja ili akcije, aktuelna afganistanska vlada smatra svojom vjerskom misijom da im se suprotstavi.

Politički aktivista je dodao da aktuelna afganistanska vlada zahtjev za pravdom i zahtjev za pravdom tumači kao oblik neprijateljstva i pribjegava vjerskim opravdanjima za svoje postupke.

