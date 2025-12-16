Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), razne grupe ljudi u glavnom gradu Venecuele u subotu su održale masovne skupove i demonstracije u područjima Petare, Magalhães de Cataña, La Vega, La Concordia i Trg Miranda, izražavajući svoj bijes i gađenje zbog napada na tanker koji je prevozio nacionalnu sirovu naftu; događaj koji je izazvao talas javne osude i jedinstveni poziv za odbranu strateških resursa zemlje.

Od ranih jutarnjih sati, organizovane narodne zajednice, društveni pokreti, radnici i lokalni lideri okupili su se na ovih pet ključnih tačaka grada i započeli simultane marševe koji su prelazili glavne ulice i popularne četvrti. Atmosferu ovih okupljanja pratili su patriotski slogani, transparenti i izuzetno jedinstvo u odbrani nacionalne energetske baštine.

U okrugu Petare, demonstranti su marširali prema glavnom trgu, a pridružili su im se biznismeni, vozači i popularne organizacije. U Magalhães de Cataña, ulice su bile gusto naseljene lokalnim društvenim grupama. U La Vegi, stanovnici i lokalni lideri marširali su kroz razne arterije područja, a na trgu La Concordia i Miranda održana su velika okupljanja uz učešće radnika, studenata i predstavnika opština.

Dan je također obilježilo prisustvo vladinih zvaničnika, koji su naglasili potrebu da građani stalno prate nacionalnu imovinu. Glasnogovornici javnosti izjavili su da je napad na tanker bio direktan napad na ekonomski suverenitet zemlje i da je reakcija javnosti pokazala nepokolebljivu posvećenost odbrani energetskih resursa.

U intervjuu s učesnicima, dopisnik ABNA-e u Venecueli istakao je visok nivo društvene organizacije i široko učešće venecuelanskih građana u događaju.