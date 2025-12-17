Hussein Fadlallah: U Libanu postoje oni koji se međusobno takmiče kako bi udovoljili neprijatelju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Hussein Fadlallah, zvaničnik Hezbollaha u regiji Bejrut, oštro je kritikovao neke domaće političke struje i rekao: U Libanu postoje grupe koje se međusobno takmiče kako bi udovoljile neprijatelju, pa čak i dovele ga do sukoba s Libanom.

Ovaj zvaničnik Hezbollaha, na ceremoniji u čast majki šehida održanoj na inicijativu općine Haret Harik u srijedu, naglasio je da je iskustvo kompromisa s neprijateljem u zemljama regije propalo i da ovaj neprijatelj, uprkos svim sporazumima, i dalje ima "arogantnu i zlu" prirodu.

Upoređujući cionističkog neprijatelja s "đavolom", Fadlallah smatra svaki kompromis s njim nemogućim i rekao da mir ima smisla kada je druga strana sposobna za prijateljstvo i predanost, dok cionistički neprijatelj nije ni pacifistički ni pouzdan.

Također je ukazao na neke libanonske stranke koje, sa sloganima poput suživota, tolerancije i mira, u praksi nastoje normalizirati odnose s neprijateljem, dodajući: "Ovi pokreti su ti koji, prema predsjedniku, ubrizgavaju "otrov" u koncept patriotizma."

Fadlallah je zaključio naglašavajući da se Hezbollah neće povući pred prijetnjama i pritiscima, te je smatrao "stabilnost" jedinim načinom za održavanje ravnoteže i zaštitu Libanona.