ISIL tim uhapšen u Idlibu, Sirija/ Masovna grobnica otkrivena u bivšem sjedištu sigurnosti

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA) - službenoj sirijskoj novinskoj agenciji (SANA), sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je Komanda unutrašnje sigurnosti provincije Idlib, u saradnji s Odjelom za borbu protiv terorizma Opće obavještajne službe, uhapsila terorističku ćeliju povezanu s terorističkom organizacijom ISIL.

Dodao je da je grupa "odgovorna za provođenje niza terorističkih operacija usmjerenih na sigurnosne i vojne patrole u provincijama Idlib i Aleppo (sjever)."

Sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je u nedjelju navečer da su četiri pripadnika "Direkcije za sigurnost na cestama" ubijena nakon što je jedna od njihovih patrola bila meta napada u gradu Maarat al-Numan u južnom dijelu Idliba.

U međuvremenu, sirijske vlasti otkrile su masovnu grobnicu u bivšem sjedištu Službe državne sigurnosti u gradu Maarat al-Numan u sjevernom dijelu Idliba.

"Masovna grobnica otkrivena je u bivšoj zgradi Državne sigurnosti u gradu Maarat al-Numan u Idlibu", kratko je izvijestila sirijska novinska agencija SANA.

Agencija je objavila nekoliko slika koje prikazuju napuštenu zgradu s onim što je izgledalo kao grobnice unutra, dok su vani viđeni pripadnici sigurnosnih snaga i vozilo s logom "Odjela za kriminalističke istrage".

Prije manje od dvije sedmice, sirijske vlasti otkrile su masovnu grobnicu u selu Turkan na istočnoj periferiji Alepa (sjever). Državna televizija Al-Ikhbariya izvijestila je u to vrijeme da se u grobnici nalaze "neidentificirani ostaci koji mogu pripadati žrtvama koje su ubijene pod mučenjem ili proizvoljno pogubljene od strane snaga bivšeg režima".

Otkriće dvije masovne grobnice dolazi godinu dana nakon što su sirijski pobunjenici ušli u glavni grad Damask i proglasili svrgavanje vlade Bashara al-Assada.