Iran osudio američku pomorsku blokadu Venecuele kao "državnu pirateriju"

U saopštenju su osudjene prijetnje da će se spriječiti legalni izvoz venecuelanske nafte, nazivajući to jasnom manifestacijom politike ukorijenjene u "sistematskom maltretiranju i upotrebi sile", što predstavlja flagrantno kršenje međunarodnog prava, Povelje UN-a i principa slobode plovidbe i međunarodne trgovine.

Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je svaki pokušaj SAD-a da zaplijeni, presretne ili ometa slobodno kretanje komercijalnih brodova koji putuju u ili iz Venecuele direktan čin "državne piraterije i oružane pljačke na moru".

U saopštenju se dalje pojašnjava da SAD ne mogu koristiti svoje domaće zakone ili jednostrane, ilegalne sankcije da opravdaju takva krivična djela.

Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da ekonomska blokada i prijetnja silom protiv suverene države članice Ujedinjenih nacija krše osnovne principe nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

"Nijedna sila nema pravo da se miješa u unutrašnje stvari Venecuele."

Prema Povelji UN-a, navodi se u saopštenju, Venecuela ima inherentno pravo da se brani od bilo kakve vanjske prijetnje ili agresije.

Poziv na globalni otpor

U saopštenju se upozorava međunarodna zajednica da "agresivni unilateralizam" Sjedinjenih Država predstavlja opasnost za globalni mir i sigurnost.

Ako Ujedinjene nacije i globalna zajednica ne reaguju odgovorno, takve akcije će stvoriti "opasan presedan" i normalizovati bezakonje u međunarodnim odnosima.

U svojim završnim napomenama, ministarstvo je pozvalo Ujedinjene nacije, Pokret nesvrstanih (NAM) i sve odgovorne vlade da osude nezakonite i prisilne akcije SAD-a i da ih pozovu na odgovornost za flagrantna kršenja međunarodnog prava.

Dana 16. decembra, američki predsjednik Donald Trump naredio je "potpunu i potpunu blokadu" svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze u Venecuelu ili je napuštaju, direktno ciljajući glavni izvor prihoda Caracasa.

Trump je rekao da je rukovodstvo Venecuele označeno kao "strana teroristička organizacija", optužujući je za ono što je nazvao krađom imovine, terorizmom, krijumčarenjem droge i trgovinom ljudima.

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez osudio je američku blokadu Venecuele, potvrđujući svoju punu i nepokolebljivu podršku ustavnom predsjedniku Maduru, revoluciji u zemlji i oružanim snagama.

„Američka blokada predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava i daljnju eskalaciju tempa agresije protiv bolivarske vlade.“

Rusko ministarstvo vanjskih poslova također je osudilo ovaj potez, rekavši da bi tenzije oko Venecuele mogle imati nepredvidive posljedice za cijeli Zapad.