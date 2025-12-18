Novi izraelski zračni napadi pogodili južni i istočni Liban usred kontinuiranog kršenja primirja

Libanska novinska mreža Elnashra izvijestila je da su u četvrtak napadi ciljali područja u južnom Libanu, uključujući al-Jabour, al-Qatrani i al-Rayhan, kao i regije Buday i Hermel u dolini Bekaa na istoku zemlje.

Prema službenoj libanonskoj novinskoj agenciji (NNA), zračni napadi su također pogodili korito rijeke u blizini južnog grada Zawtara u okrugu Nabatieh i područje između Deir Siryana i al-Qusayra u Marjayounu.

Ministarstvo zdravstva Libana saopćilo je da su najmanje četiri osobe ranjene u napadu u Taybehu.

NNA je izvijestila da je u napadu ranjeno nekoliko zaposlenika libanonske državne elektroprivrede, dok je njihov kamion prolazio pored ciljanog vozila.

Ovi napadi označavaju najnoviji u nemilosrdnom obrascu izraelskih napada od stupanja na snagu primirja krajem 2024. godine.

U utorak su najmanje dvije osobe ubijene u izraelskim napadima, od kojih je jedna 30 kilometara južno od Bejruta.

Oko 340 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na Libanon od stupanja na snagu sporazuma o primirju.

Uprkos primirju iz novembra 2024. godine, Izrael je nastavio s napadima na Libanon i također je zadržao trupe u pet južnih područja.

Izraelska vojna kampanja tokom 2025. godine bila je razorna. Između januara i kraja novembra, izraelske snage su izvele skoro 1.600 udara širom Libana, prema podacima koje je prikupio Projekat podataka o lokacijama i događajima oružanih sukoba (ACLED).

Kontinuirano izraelsko bombardovanje izazvalo je oštre kritike UN-a, koji je zabilježio desetine smrtnih slučajeva civila.

Visoki zvaničnici UN-a upozorili su izraelski režim da napadi i udari na civilne lokacije u Libanu mogu predstavljati ratne zločine.

Grupe za ljudska prava dokumentovale su u izvještaju objavljenom ove sedmice da su izraelske snage sistematski ciljale opremu za obnovu širom južnog Libana, dok je regija i dalje devastirana izraelskom vojnom kampanjom, a stambene zgrade i civilna infrastruktura su bile meta bombardovanja.

Grupa za ljudska prava istražila je četiri napada između augusta i oktobra u kojima je uništeno više od 360 teških mašina, uključujući buldožere i bagere vitalne za čišćenje ruševina i obnovu kuća.

Mještani su istraživačima rekli da sada ručno čiste ruševine, bojeći se da će svaka dovezena mašina biti pogođena.

Nezavisna organizacija za praćenje sukoba ACLED zabilježila je 1.846 izraelskih napada na Liban od početka primirja.

U prosjeku, samo dva dana u mjesecu nije bilo izraelskog napada.

Bombardovanja su postala češća posljednjih sedmica, sa prosjekom od šest dnevno do sada u decembru, ili jednim svaka četiri sata - najbržim tempom napada od marta.

Misija UN-a u južnom Libanu, UNIFIL, kaže da je sporazum prekršen više od 10.000 puta - jednom svakih 53 minute.

To uključuje napade koje je pratio ACLED, kao i više od 2.500 izraelskih vojnih kopnenih aktivnosti i preko 7.800 kršenja libanskog zračnog prostora.

Satelitski snimci pokazuju da je Izrael započeo izgradnju nove baze, između 8. i 18. februara - u roku od nekoliko dana od roka za povlačenje.

Izrael zadržava kontrolu nad četiri druge baze na libanskoj teritoriji, raštrkane po vrhovima brda u blizini granice.