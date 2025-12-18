U Komu predstavljena Enciklopedija ši'itske spoznaje

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Ceremonija predstavljanja "Enciklopedije šiitske spoznaje" pod nazivom "Predstavljanje šiizma u današnjem svijetu; potrebe i izazovi" održana je danas, u četvrtak, 18. decembra, u konferencijskoj sali Svjetske skupštine Ahlul Bayt (AS), uz prisustvo profesora seminara i univerziteta, istraživača i stranih gostiju. Na ovoj ceremoniji, Ayatollah Ramezani, generalni sekretar Svjetske skupštine Ahlul Bayt (AS), Hojjat al-Islam wal-Muslimin, dr. Mohammad Taqi Sobhani, šef Al-Bayan instituta za komunikaciju, Hojjat al-Islam Wazie, šef Dr. Ured za propagandu, Hojjat al-Islam wal-Muslimin dr. Mohsen Alwiri, direktor Odsjeka za historiju Univerziteta Baqir al-Uloom (AS), Hojjat al-Islam wal-Muslimin Seyyed Kulb Jawad Naqvi, generalni sekretar indijskog Ulema savjeta, i generalni direktor indijskog Ulema Mohamentida, dr. Saradnja Islamske kulturne i komunikacione organizacije, održali govore.

Na ovoj ceremoniji, ajatolah Ramezani je nazvao racionalnost i rasuđivanje osnovnim principom u istraživanju i rekao: Ako pogledate zbirku ajeta Časnog Kur'ana, vidjet ćete da oko tri stotine ajeta naglašava rasuđivanje i razmišljanje; ovo je vrlo važna tačka. Bog kaže u desetom ajetu sure El-Anbija: „Mi smo vam zaista objavili Knjigu u kojoj se podsjećate. Zar nećete rasuđivati?“ Ponekad nas podsjećaju zašto ovaj nivo rasuđivanja i razmišljanja nije uzet u obzir u šiitskim i islamskim zajednicama, među čovječanstvom? Zato je rahmetli Kulayni (neka je Allah zadovoljan njime) svoju prvu knjigu u knjizi El-Kafi nazvao „Knjigom razuma i neznanja“. Ovo bi trebao biti vladajući duh, i stoga bi diskusije koje želimo predstaviti svijetu pod nazivom šiizma trebale biti zasnovane na argumentima.

Izjavio je: Istraživačke radove trebaju predstaviti i kritikovati autori, jer ako se istraživanje ne kritikuje, izgubit će svoju dinamiku. Ovo je jedna od osnovnih tačaka koje se moraju razmotriti.

U nastavku, Vaezi, šef Ureda za islamsku propagandu, rekao je: Najefikasnije polje djelovanja u promociji šiitskih učenja je virtuelni i medijski prostor.

Vaezi je izjavio: U trenutnoj situaciji, čini se da je najotvorenije i najefikasnije polje djelovanja virtuelni i medijski prostor. Aktivnosti u ovom kontekstu ne zahtijevaju fizičko prisustvo, ne zavise od određenog centra ili lokacije i mogu biti globalne i uticajne.

Nastavio je objašnjavajući izazove terenskog i fizičkog sučeljavanja i izjavio: Za razliku od medijskog prostora, akcije koje se oslanjaju na fizičko prisustvo i korištenje zvaničnih institucija danas se suočavaju sa ozbiljnim preprekama i ograničenjima.

Šef Ureda za islamsku propagandu naveo je međunarodne sankcije i pravna ograničenja, kao i rast desničarskih i antiiranskih pokreta na Zapadu, kao među tim preprekama.