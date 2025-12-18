Irački otpor: Nećemo predati oružje i suprotstavljamo se pritisku SAD-a

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein upozorio je na nastavak izraelskih i američkih prijetnji protiv njegove zemlje i naglasio da je Irak pogođen trenutnim tenzijama više nego bilo koje druge zemlje u regiji.

Ovo upozorenje dolazi u vrijeme kada se međunarodni pritisak, posebno od Sjedinjenih Država, povećao da se formira "uravnoteženija" vlada u Bagdadu, a istovremeno grupe otpora insistiraju na svojim političkim i terenskim stavovima.

Hussein je u svom govoru naglasio da politički razgovori još nisu postigli konačni dogovor o tri predsjedništva. Naglasio je da su naoružane grupe zastupljene u parlamentu, da igraju važnu ulogu i da je njihovo pitanje unutrašnje iračko pitanje. Iako je negirao postojanje direktnih američkih uslova, posmatrači smatraju da se neizrečeni pritisak i brojne poruke i dalje prenose u Bagdad.

U tom kontekstu, jedan od istaknutih vođa otpora izjavio je u intervjuu za novine Al-Akhbar: „Nikada nećemo predati oružje i nećemo se predati američkim zahtjevima ili bilo kakvom političkom ili ekonomskom pritisku.“ Dodao je da otpor ima snažnu narodnu bazu i zastupljenost u parlamentu i da će biti spreman da se suoči sa svakom američkom ili izraelskom prijetnjom.

Ali Muhieddine, direktor Centra za strateške studije Al-Ghad, također je rekao: Upozorenje iračkog ministra vanjskih poslova zasniva se na vjerodostojnim diplomatskim informacijama. Istakao je da su prijetnje uputile američke ličnosti poput Marka Sawaye i Toma Baraka, a priroda tih prijetnji mogla bi biti vojna, sigurnosna, ekonomska ili politička. Naglasio je da su pritisci dio šireg plana slabljenja uloge Iraka i grupa otpora u regionalnoj jednačini odvraćanja.

Haider Al-Khayoun, profesor međunarodne politike, također je primijetio da izraelske i američke prijetnje Iraku nisu nove, već su postale složenije u trenutnim okolnostima, posebno zbog nedostatka stabilne vlade sposobne za donošenje strateških odluka. Dodao je da je Irak dio regionalne jednačine koja uključuje Iran, Siriju, Libanon i Gazu, te da će svaka eskalacija napetosti na ovim frontovima direktno utjecati na Bagdad.

U međuvremenu, izvještaji ukazuju na direktan i indirektan pritisak SAD-a, uključujući prijetnje nametanjem ekonomskih i političkih sankcija ako u budućoj vladi budu prisutne grupe otpora.

Politički izvori također su izvijestili o jasnim porukama liderima "Koordinacijskog okvira", ohrabrujući ih da izaberu "umjerenog" premijera. Ove pritiske prati zabrinutost zbog finansijskih sankcija protiv Iraka, posebno u oblastima dolara, energije i sigurnosne saradnje. Također, u Zakonu o odbrambenim ovlaštenjima za fiskalnu 2026. godinu, američki Kongres je dio sigurnosne podrške Bagdadu uvjetovao smanjenjem operativnih kapaciteta grupa koje nisu integrirane u službene institucije.