Iranski ministar vanjskih poslova savjetuje protivnicima da ne ponavljaju greške iz prošlosti

U ekskluzivnom intervjuu za Al Jazeeru, koji je u cijelosti objavljen u utorak, visoki diplomata rekao je da su izvještaji o mogućoj novoj izraelskoj agresiji imali za cilj "stvaranje straha i uznemirenosti unutar zemlje".

Napomenuo je da takve prijetnje nisu nove, podsjećajući na decenije upozorenja Sjedinjenih Država i izraelskog režima da su "sve opcije na stolu", uključujući i vojne napade.

Međutim, prema Araghchiju, iranska javnost je navikla na ovaj pristup. „Godinama, možda i decenijama, Amerikanci i Izraelci su upućivali takve prijetnje“, rekao je, ponavljajući da je takav pristup imao za cilj „pobuditi anksioznost i strah u društvu“.

Napomenuo je da iskustvo ničim izazvanog i ilegalnog izraelsko-američkog rata protiv zemlje u junu pokazuje kako vojna akcija nije postigla svoje navedene ciljeve.

Zvaničnik je naglasio da su 12-dnevni zločini predstavljali „neuspješno iskustvo“, dodajući da bi ponavljanje neuspjelog toka akcije neminovno dovelo do istog ishoda.

Kao primjer neuspjeha rata, podsjetio je da su u napadima Tel Aviv i Washington rasporedili svoje najnaprednije avione i municiju protiv iranskih podzemnih nuklearnih postrojenja, a da nisu ostvarili svoje ciljeve. „Donijeli su svoje najveće bombardere, svoje najnaprednije borbene avione i koristili svoje najjače bombe“, rekao je, „ali ipak nije postignut nikakav rezultat.“

Citirajući izjave vođe Islamske revolucije, ajatolaha Seyyeda Alija Hamneija, Araghchi je rekao da je nuklearna tehnologija Islamske Republike domaćeg razvoja i da se šteta nastala agresijom stoga može reproducirati. "Iranska nuklearna tehnologija se ne uvozi", rekao je, naglašavajući da je tehnologija "proizvod iranskog znanja i iranskih naučnika".

Zvaničnik je, u međuvremenu, napomenuo da Islamska Republika nije ignorirala mogućnost novog rata, tvrdeći da je zemlja u potpunosti spremna da se brani pod bilo kakvim okolnostima. "Mogućnost rata je oduvijek postojala i sigurno postoji i sada", rekao je, dodajući da su iranske Oružane snage i narod "potpuno spremni" da brane zemlju.

Araghchi je rekao da iranske sigurnosne institucije stalno procjenjuju potencijalne scenarije i informišu visoke zvaničnike zemlje, osiguravajući spremnost za sve situacije. "Razmatramo sve mogućnosti", rekao je, napominjući da su odluke donesene na osnovu kontinuiranih sigurnosnih procjena.

Govoreći o genocidnom ratu koji izraelski režim vodi protiv Pojasa Gaze, koji podržava Zapad, rekao je da Iran ima posla s protivnicima "koji ne prepoznaju granice u svojim zločinima".

Zvaničnik je, ipak, podvukao da Teheran ne teži sukobu i da i dalje daje prioritet diplomatiji. "To ne znači da tražimo rat", rekao je Araghchi, "Svakako nastojimo riješiti probleme diplomatskim putem."

Nedavni napori za oživljavanje diplomatije, podsjetio je Araghchi, potkopani su odlukama koje su Sjedinjene Države i njihovi evropski saveznici već donijeli da vrate sankcije Vijeća sigurnosti UN-a protiv Irana, kao i njihovim pretjeranim zahtjevima.

Zvaničnik je i dalje ponavljao da se racionalni akteri moraju suzdržati od ponavljanja dokazanih neuspjeha. "Ako postoji ikakva racionalnost", rekao je, "ponavljanje neuspjelog iskustva ne bi trebalo da se dogodi."