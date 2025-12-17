Nacionalni interes: Egipat će graditi flotu dronova u saradnji s Kinom kako bi se suprotstavio izraelskim prijetnjama

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki časopis "National Interest" objavio je: Egipat je odlučio izgraditi naprednu flotu vojnih dronova u saradnji s Kinom kako bi se suprotstavio izraelskim neprijateljskim akcijama na svojim istočnim granicama.

Prema izvještaju, Egipat sarađuje s kineskom državnom vojno-industrijskom kompanijom Norinco na uspostavljanju zajedničkog proizvodnog pogona za proizvodnju naoružanih dronova ASN-209, poznatih kao Hamza-2.

Prema planu, oko 85 posto ovih dronova treba se proizvoditi lokalno, što će omogućiti Kairu da upravlja proizvodnjom koristeći kineske komponente.

Randon Wishart, autor članka i viši urednik sigurnosne rubrike časopisa, naglasio je da je cilj Egipta fundamentalna transformacija njegove vojne opreme. Prema njegovim riječima, dron Hamza-2 je jurišni avion za izviđačke i nadzorne operacije koji radi s jednostavnim klipnim motorom i sposoban je letjeti do dometa od 1.500 kilometara maksimalnom brzinom od 200 kilometara na sat.

Egipatski lideri smatrali su da su izraelske akcije, uključujući rat u Gazi i pokušaj raseljavanja stanovnika teritorije, izvan crvenih linija. Ova situacija navela je Egipat da nastoji ojačati svoje obrambene sposobnosti.

National Interest je dalje napisao: Ovaj razvoj događaja pokazuje da je Bliski istok "potpuno iskliznuo iz ruku Sjedinjenih Država" i da se naginje prema rivalima Washingtona.

Wishart je također dodao da arapske zemlje traže nove partnere kao odgovor na agresivno ponašanje Izraela i nedostatak američke strateške podrške, što označava značajnu promjenu u sigurnosnoj situaciji u regiji.