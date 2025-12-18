Kontroverzna odluka SAD-a: Zabrana ulaska navijača Irana i 3 druge zemlje na Svjetsko prvenstvo

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, kontroverzna odluka Bijele kuće izazvala je široke reakcije na međunarodnom nivou. Vlada Sjedinjenih Američkih Država objavila je da navijačima nacionalnih timova Irana i tri druge zemlje neće biti dozvoljen ulazak na američko tlo kako bi gledali utakmice ovog globalnog događaja; odluka, koja je donesena na osnovu "razmatranja nacionalne sigurnosti", brzo je postala jedno od najkontroverznijih pitanja oko predstojećeg Svjetskog prvenstva.

Prema odluci, navijačima nacionalnih timova Irana, Haitija, Senegala i Obale Slonovače bit će uskraćene vize i ulazak u Sjedinjene Američke Države tokom turnira. To je uprkos činjenici da su Sjedinjene Američke Države jedan od glavnih domaćina Svjetskog prvenstva 2026. godine, a značajan dio utakmica trebao bi se održati u raznim gradovima u toj zemlji. Kritičari kažu da ovo ograničenje efektivno sprječava hiljade fudbalskih navijača da posjećuju stadione i direktno podržavaju svoje nacionalne timove.

Ovaj potez se smatra dijelom stroge vizne politike administracije Donalda Trumpa; politike koja je već proširena. Naredba koju je potpisao američki predsjednik navodno u potpunosti primjenjuje zabranu putovanja za obične navijače iz dotičnih zemalja, izuzimajući samo službene članove konvoja, uključujući igrače, trenerski štab i njihove uže porodice.

Reakcije na odluku nisu ograničene samo na sportske krugove, a pravni stručnjaci je opisuju kao proizvoljnu i suprotnu principima međunarodnog takmičenja. Kritičari tvrde da fudbalski navijači nisu ni sigurnosna prijetnja ni politički aktivisti; umjesto toga, oni su sastavni dio popularne i inkluzivne prirode Svjetskog prvenstva, a njihovo isključenje bi potkopalo duh ovog globalnog događaja.

S druge strane, međunarodni mediji su izvijestili da postoji mogućnost da se ova lista proširi. Francuski list L'Equipe je objavio da bi i reprezentacija Demokratske Republike Kongo mogla biti podvrgnuta istim ograničenjima ako prođe dalje iz faze doigravanja. Pitanje koje bi moglo predstavljati novi izazov za FIFA-u i pokrenuti ozbiljna pitanja o političkoj nepristrasnosti i pravičnosti u domaćinstvu Svjetskog prvenstva 2026. godine.