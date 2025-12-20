Pro-Hezbollahov novinar uhapšen u Jordanu; nije naveden razlog

Faraj, koji radi za libanski televizijski kanal al-Mayadeen kao voditelj političkih programa i producent dokumentarnih filmova, uhapšen je nakon što se vratio u Jordan na odmor sa svojom suprugom, kolegicom novinarkom Ranom Abi Jumaa.

Par je prošlog petka stigao na Međunarodni aerodrom Queen Alia u Amanu, gdje su Faraja zaustavili jordanski zvaničnici po ulasku.

Podvrgnut je temeljitom pretresu i ispitivanju, a zatim odveden na neotkrivenu lokaciju.

Farajovoj porodici je rečeno da će uskoro biti pušten, ali nikada nije pušten na slobodu, bez ikakvih optužbi. Nisu date nikakve informacije o njegovom pravnom statusu ili boravištu.

Prema al-Mayadeenu, sve informacije o njegovom stanju i dalje se zasnivaju na glasinama, jer članovima porodice nije dozvoljeno da ga vide uprkos čestim zahtjevima.

Nekoliko političkih i kulturnih tijela u Jordanu osudilo je pritvaranje Faraja, koji je također član Arapske nacionalne konferencije. Opisali su ovaj potez kao jasno kršenje javnih sloboda i prava novinara.

Front je saopštio da je Faraj pritvoren prije otprilike nedelju dana po dolasku na aerodrom u Amanu iz Bejruta, bez ikakvog pojašnjenja razloga za njegovo hapšenje.

Jordanska komunistička partija i Jordanski nacionalni narodni front takođe su osudili pritvaranje, nazivajući ga kršenjem osnovnih prava i pravnih garancija. Zahtijevali su Farajevo trenutno puštanje na slobodu.

Pritvaranje se dešava u kontekstu Jordanovog nastavka formalne diplomatske i sigurnosne saradnje s Izraelom, čak i dok Tel Aviv pojačava svoju kontrolu nad okupiranom Zapadnom obalom.

Režim također više puta krši primirje iz novembra 2024. i nastavlja okupirati pet lokacija u južnom Libanu.

Još u julu, britanski informativni web portal Middle East Eye izvijestio je da su jordanske vlasti poduzele najopsežnije obračune s propalestinskim aktivizmom od 1989. godine, pritvarajući ili ispitujući stotine pojedinaca zbog izražavanja solidarnosti s Gazom.