Kata'ib Hezbollah Irak: Ograničavanje oružja moguće tek nakon potpunog povlačenja okupacijskih snaga

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Kata'ib Hezbollah Irak je naglasio da je diskusija o ograničavanju oružja u rukama vlade moguća tek nakon što se sve okupacijske snage povuku iz zemlje.

Grupa je u saopštenju objavila: "Svakome kome se da oružje za odbranu naroda, zemlje, suvereniteta zemlje i njenih svetih mjesta, a zatim ga želi odložiti bez ostvarivanja suvereniteta i bez zaštite naroda i svetih mjesta, ova odluka je njegova lična odluka."

Nastavlja se: U takvom slučaju, on treba vratiti oružje njegovom prvobitnom izvoru, jer to oružje nije njegovo lično vlasništvo (...) i prikladnije je ostaviti polje djelovanja otvoreno onima koji vjeruju u neophodnost istrajavanja na ovom plemenitom putu.

Kataib Hezbollah je također objavio da je njihov stav u tom pogledu u skladu sa stavovima iračkih vjerskih vlasti i naglasio: Ostvarenje suvereniteta, osiguranje sigurnosti Iraka i sprječavanje bilo kakvog stranog miješanja u njegovim različitim oblicima su neophodan uvod u razgovore o ograničavanju oružja u rukama vlade.

U saopštenju se navodi: Otpor je legitimno pravo i njegovo oružje će ostati u rukama njegovih boraca.

Grupa je dodala: Bilo kakvi razgovori ili razumijevanje s vladom bit će mogući tek nakon potpunog povlačenja okupacijskih snaga, NATO-a i turske vojske, a to je uvjetovano osiguravanjem sigurnosti našeg naroda i svetih mjesta od prijetnji.

Ranije je Faiq Zidan, šef Vrhovnog sudskog vijeća Iraka, objavio da su naoružane grupe pozitivno odgovorile na vladin plan ograničavanja oružja.

U izjavi, Zidan se zahvalio vođama ovih grupa i rekao: "Cijenim što su zapovjednici frakcija pozitivno odgovorili na moj savjet da sarađuju u provođenju vladavine prava, embargu na oružje u rukama vlade i prelasku na političku aktivnost nakon završetka nacionalne potrebe za vojnom aktivnošću."

Posljednjih dana, tri grupe, uključujući Brigade Imama Alija, pokret Asa'ib Ahl al-Haqq i grupu Ansarullah Ufaya, najavile su svoju podršku pozivu na embargo na oružje u rukama vlade.

Također, Sayyid Ammar Hakim, vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, koji je član Koordinacijskog okvira, pozvao je na ograničavanje oružja u rukama vlade i naglasio da oružje ne bi trebalo postati sredstvo za vršenje pritiska na donosioce odluka u zemlji.