Iran: Odbrambene sposobnosti nisu na pregovore

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei kaže da su iranske obrambene sposobnosti prvenstveno osmišljene da odvrate bilo kakav napad agresora i da nisu predmet pregovora.

Baghaei je govorio na svojoj sedmičnoj konferenciji za novinare u ponedjeljak, odgovarajući na pitanje o retorici izraelskih i američkih medija u vezi s mogućnošću novog čina vojne agresije protiv Irana pod izgovorom njegovog raketnog programa.

"Odbrambene sposobnosti Islamske Republike Iran osmišljene su da odvrate agresore od pomisli na napad na Iran i nipošto nisu predmet pregovora", rekao je.

Dodao je da je Iran razvio svoj raketni program kako bi odbranio svoj integritet.

Oštro je osudio "očigledno licemjerje i dvostruke standarde" u odnosu na iranski raketni program koji ima za cilj da ga prikaže kao "prijetnju", dodajući da se istovremeno smrtonosno oružje, pa čak i oružje za masovno uništenje, usmjerava na teritorije pod izraelskom okupacijom kako bi se koristilo u genocidnom ratu režima u Pojasu Gaze.

Baghaei je naglasio da su iranske oružane snage dobro opremljene za odbranu zemlje kada je to potrebno.