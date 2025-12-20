Tvrdnje američkih medija u vezi s novim sastankom Netanyahua i Trumpa/ Iranske rakete, nova noćna mora Tel Aviva

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki medij NBC News, pozivajući se na ono što je "izvor koji je direktno informisan" tvrdi: Netanyahu namjerava obavijestiti Trumpa o mogućim novim planovima za napad na Iran na njegovom predstojećem sastanku.

Cionistički zvaničnici priznaju da je Tel Aviv zabrinut zbog nedavnih akcija Irana u obnavljanju i redizajniranju svojih raketnih kapaciteta, jer iranska vojska proširuje proizvodnju balističkih raketa i obnavlja sisteme protivvazdušne odbrane koji su prethodno oštećeni u izraelskoj agresiji.

Trump i Netanyahu bi se uskoro trebali sastati na Floridi i u odmaralištu Mar-a-Lago, a prema tim izvorima, Netanyahu bi trebao reći Trumpu tokom ovog sastanka da razvoj iranskog raketnog programa predstavlja prijetnju koja zahtijeva brzu akciju.

Nakon 12-dnevnog rata, cionistički režim i Sjedinjene Američke Države nastoje održati sjenu rata stalnim prijetnjama da će oštetiti iransku ekonomiju i društveni moral u odsustvu borbenih operacija.

Izrael također tvrdi da Iran nastoji oživjeti postrojenja za obogaćivanje nuklearnog urana za koja tvrdi da su bila meta američkih udara u junu; međutim, Tel Aviv predstavlja iranski raketni program i rekonstrukciju protivvazdušne odbrane kao neposredniju prijetnju.