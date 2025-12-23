'Nikada nećemo napustiti cijelu Gazu': Izraelski ministar rata signalizira trajnu okupaciju

Katz je to izjavio u utorak na ceremoniji kojom je obilježeno preseljenje sjedišta izraelskih oružanih snaga Benjaminske brigade i izgradnja 1.200 ilegalnih stambenih jedinica u okupiranom naselju Beitin (Beit El) na Zapadnoj obali u blizini Ramale.

„Nalazimo se duboko u Gazi i nikada nećemo napustiti cijelu Gazu. Nikada se neće dogoditi nešto takvo“, rekao je.

Dodao je da kada "dođe vrijeme", Izrael planira uspostaviti jedinice Nahal u sjevernoj Gazi "umjesto [doseljeničkih] zajednica koje su raseljene".

Njegovo spominjanje "raseljenih zajednica" odnosi se na povlačenje ilegalnih naselja od strane Izraela iz Gaze 2005. godine, nakon čega je uslijedilo nametanje teške opsade i pomorske blokade opkoljenog pojasa.

"Jedinice Nahal" dio su izraelskog vojnog okvira za regrute doseljenika, kombinirajući vojnu službu s predvojnom obukom i volonterskim programima.

Ove jedinice su historijski igrale ključnu ulogu u stvaranju ilegalnih naselja širom okupiranih palestinskih teritorija.

"Učinit ćemo ovo na pravi način, u pravo vrijeme. Neki ljudi protestuju, ali mi smo ti koji su zaduženi", izjavio je Katz.

Objava je direktno u suprotnosti s "mirovnim planom" koji podržavaju SAD, a koji su Izrael i Hamas potpisali u oktobru, a koji poziva na postepeno povlačenje Izraela iz Gaze i zabranjuje ponovno uspostavljanje izraelskih naselja na obalnom teritoriju.

Širenje naselja u Gazi i na Zapadnoj obali je nezakonito prema međunarodnom pravu. U julu 2024. godine, Međunarodni sud pravde (ICJ) presudio je da je produžena izraelska okupacija historijske Palestine bila nezakonita i pozvao na uklanjanje svih naselja koja se trenutno nalaze na Zapadnoj obali i Istočnom al-Qudsu.

Izraelski režim se približava izbornoj godini 2026. godine, a očekuje se da će politika ilegalnih naselja dominirati političkim debatama.

U međuvremenu, Vladina kancelarija za medije Gaze izvijestila je u ponedjeljak da je okupacijski režim već prekršio sporazum o primirju najmanje 875 puta, uključujući 265 incidenata pucanja na civile, 49 vojnih upada u stambena područja, 421 granatiranje i 150 rušenja kuća.

Od početka primirja, najmanje 411 Palestinaca je ubijeno, a 1.112 je ranjeno u izraelskim napadima.