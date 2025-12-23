Kako su UAE postali najveći izraelski partner u vojnoj industriji u regiji?

Prema izraelskim novinama Calcalist, kao i prema Intelligence Onlineu, ovaj sporazum je osmišljen da pokrije period od 8 do 10 godina, a zbog sigurnosnih razloga, veći dio ostaje neobjavljen.

U svojoj službenoj izjavi, Elbit Systems, bez navođenja strane sporazuma, govorio je o potpisivanju „velikog strateškog ugovora s međunarodnim kupcem“. Izjava je vrlo brzo izazvala spekulacije o tome da su UAE kupac, a nekoliko dana kasnije izraelski mediji su potvrdili da je Abu Dhabi strana vojnog sporazuma.

Šta sporazum sadrži i zašto se detalji drže u tajnosti?

Novoobjavljene informacije otkrivaju da ovaj sporazum obuhvata mnogo više od prodaje jednog oružja ili sistema. On, s velikom vjerovatnoćom, ukazuje na sveobuhvatni vojno-sigurnosni paket.

Ovaj paket vjerovatno kombinuje hardver, softver, obuku osoblja, dugoročnu tehničku podršku i inkrementalna ažuriranja, što predstavlja potpuni multiplikator snage.Izraelski mediji su naglasili da precizna priroda uključenih sistema nije formalno objavljena. Ostaje nejasno da li ugovor uključuje tehnologiju elektronskog ratovanja, sisteme protivvazdušne odbrane, mreže komandovanja i kontrole ili zaštitu kritične infrastrukture. Zvaničnici navode dva glavna razloga za ovu tajnost: inherentnu osjetljivost izvoza tako naprednih tehnologija i razmatranja očuvanja „kvalitativne vojne prednosti“ režima u regionu.

Nadogradnja J-Music Dircm tehnologije

Izvori upoznati sa sporazumom rekli su za Intelligence Online da se očekuje da će novi sistem uključivati ​​nadograđenu verziju i u većoj mjeri istaknuti J-Music Direct (Directed Infrared Counter Measure) kao proizvod Elbit Systemsa. Tehnologija se koristi za ometanje termalnih raketa protivvazdušne odbrane pomoću laserskog ometanja.

Prema izvještaju, ovaj sporazum je potpisan kao ugovor između vlada. Međutim, zajedničko ulaganje potrebno za stvarnu implementaciju programa još nije zvanično započelo.Kompanija Elbit Systems odlučila je da ne komentariše zvanično ovo pitanje, a podnošenje zahtjeva na berzi u Tel Avivu izvršeno je bez otkrivanja identiteta kupca, navodeći kao razlog stroge zahtjeve klijenta za povjerljivost.

Tajnost koja okružuje ovaj sporazum nije slučajna. Ako se potvrdi, to bi bio prvi ugovor o odbrani potpisan između arapske države i izraelskog izvođača radova u oblasti odbrane od događaja 7. oktobra 2023. godine. Shodno tome, UAE postupa s izuzetnim oprezom zbog regionalnih kritika i političkog pritiska koji proizlaze iz rata u Gazi.

Branitelji palestinskih prava i antiratni aktivisti tvrde da takvi sporazumi ne predstavljaju samo izdaju palestinskog cilja, već i nagradu Izraelu u vrijeme kada se režim i njegovi lideri suočavaju s rastućim optužbama za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Oslanjanje izraelskog režima na prihode od prodaje vojne opreme naglo se povećalo zbog velikih troškova dvogodišnjeg rata i regionalne agresije, što znači da kupovina njihovog oružja direktno pomaže sposobnosti režima da vodi daljnji rat u Gazi i regiji.

Kritičari idu dalje od etičkih prigovora, tvrdeći da je svaki ugovor s izraelskim kompanijama ilegalan prema međunarodnom pravu zbog njihove uloge u počinjenju zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

Prema Sporazumu o trgovini oružjem iz 2013. godine, svaki posao s oružjem koji uključuje jasan ili značajan rizik da će se oprema koristiti za teška kršenja ljudskih prava ili ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava mora biti zaustavljen.

U tom kontekstu, Elbit Systems je bio ključni igrač u ratu protiv Gaze i genocidu nad Palestincima. Naprimjer, na početku rata, izraelsko ministarstvo odbrane objavilo je novi ugovor sa Elbit Systemsom vrijedan preko 220 miliona dolara za isporuku precizne minobacačke municije vojsci. Elbit je potvrdio da će u naredne dvije godine isporučivati ​​laserski i GPS-vođenu minobacačku municiju, poznatu kao „Iron Sting“.Iron Sting je minobacačka granata kalibra 120 mm opremljena kodiranim laserskim senzorom kontinuiranog vala i upaljačem. Lagana je i isplativa, s dometom djelovanja od 1 do 12 kilometara.

U to vrijeme, Bezhalel Machlis, predsjednik i izvršni direktor kompanije Elbit Systems, naglasio je kontinuiranu posvećenost kompanije razvoju, proizvodnji i isporuci naprednih tehnoloških rješenja i proizvoda klijentima na okupiranim teritorijama i međunarodno.Elbit Systems je dodatno pomogao izraelskoj okupaciji izgradnjom ozloglašenog zida aparthejda na Zapadnoj obali i opremanjem istog naprednim sistemima za nadzor.Međutim, UAE ne samo da nisu poduzele mjere kako bi zaustavile ovu trgovinu, već su otvoreno podržale kompanije koje snabdijevaju oružjem koje izraelska vojska koristi u smrtonosnim i destruktivnim operacijama u Pojasu Gaze i Libanu.

Zašto je ovaj sporazum važan za izraelsku vojnu industriju?

Ekonomski gledano, ovaj dogovor predstavlja neviđeno dostignuće za Elbit Systems.Finansijski izvještaji pokazuju da je zaostatak narudžbi ove kompanije u posljednjih nekoliko godina iznosio 23-25 ​​milijardi dolara, a samo dogovor s Emiratima čini 10 posto ove korpe narudžbi.

Drugim riječima, ovaj ugovor predviđa:

– Dugoročni i stabilan tok prihoda;

– Smanjen rizik od kratkoročnih fluktuacija na tržištu oružja;

– I omogućava veća ulaganja u istraživanje i razvoj odbrambenih sistema sljedeće generacije.

Izraelski ekonomski analitičari smatraju da usred intenziviranja globalne konkurencije na tržištu oružja, ugovori ove prirode učvršćuju poziciju izraelskih kompanija uz američke i evropske gigante.

Kompanija Elbit Systems

Elbit Systems je istaknuta izraelska kompanija za odbranu i tehnologiju koja je poznati brend na svjetskom tržištu oružja.Kompanija je vodeći proizvođač dronova za vojne i civilne primjene, kao i optičkih i elektrooptičkih sistema i tehnologija protivvazdušne odbrane.Elbit Systems sebe opisuje kao „globalnog lidera u odbrambenoj tehnologiji, koji pruža napredna rješenja za sigurniji i bezbjedniji svijet“.

Osnovana 1966. godine kao dio izraelske elektronske kompanije Elron, započela je svoje poslovanje u saradnji s režimskim vojnim istraživačkim institutom za razvoj računara i elektronskih proizvoda.Kompanija je 2000. godine prošla kroz značajnu transformaciju spajanjem sa Elop Technology, formirajući sadašnji Elbit Systems. Izraelski milijarder Michael Federman bio je predsjednik upravnog odbora do 2023. godine.

Elbit Systems je 2018. godine preuzeo kompaniju Israel Military Industries (IMI) za 500 miliona dolara, značajno proširujući njene mogućnosti u proizvodnji i snabdijevanju širokog spektra oružja i vojnih tehnologija.Kompanija zapošljava približno 19.000 ljudi u raznim zemljama i plasira svoje oružje putem operacija u SAD-u, Brazilu i Indiji, sa strateškim fokusom na Aziju i Latinsku Ameriku.

Njeni klijenti uključuju zemlje poput Indije, Kazahstana, Tajlanda, Mjanmara, Ruande i Australije. Kompanija je prošle godine prijavila prihod od približno 6 milijardi dolara i ima zaostatak od 17,8 milijardi dolara.Kompanija ima historiju saradnje s izraelskom okupacijskom vojskom, uključujući ugovor vrijedan 5 miliona dolara za opremanje zida za razdvajanje na Zapadnoj obali elektronskim sistemima za nadzor i upozorenje.Također je potpisala ugovore s Washingtonom za isporuku helikoptera i razvoj sistema graničnih baza podataka.

Koji je kontekst doveo do ovog dogovora?

Odnos Emirata sa Elbit Systemsom dio je šire i složenije mreže saradnje u oblasti odbrane.

Elbit Systems je 2021. godine pokrenuo zajedničko preduzeće sa UAE, Elbit Systems Emirates, za dugoročnu saradnju sa oružanim snagama Emirata.

Kompanija Elbit Systems je 2022. godine potpisala ugovor vrijedan 53 miliona dolara sa UAE za isporuku infracrvenih laserskih sistema za zaštitu i elektronsko ratovanje za avion Airbus A330 Ratnog zrakoplovstva UAE. Ugovor bi trebao biti izvršen u roku od pet godina.Kompanija je 2023. godine ušla u historiju postavši prva izraelska kompanija koja je učestvovala na Međunarodnom sajmu odbrane (IDEX) u Abu Dabiju.

Nakon normalizacije odnosa s Abu Dhabijem 2020. godine, niz istaknutih izraelskih proizvođača oružja bio je prisutan u izraelskom paviljonu na sajmovima odbrane u Abu Dhabiju. Među tim kompanijama su Israel Aerospace Industries (IAI), RT LTA Systems, proizvođač oružja EMTAN i Heven Drones, koja je specijalizirana za bespilotne letjelice. Ove kompanije su odigrale fundamentalnu ulogu u snabdijevanju oružjem koje je izraelska okupacijska vojska koristila u napadima na civile.

Sporazum UAE-a da dozvoli izraelskim kompanijama za proizvodnju oružja da učestvuju na sajmu pomorske odbrane i sigurnosti NAVDEX 2025 i međunarodnom sajmu odbrane IDEX predstavlja direktnu podršku izraelskoj vojnoj industriji i ratnoj mašineriji.

U međuvremenu, izvještaji sugeriraju da će UAE kupiti višenamjenski dron Hermes 900 od Elbit Systemsa, uz transfer njihove tehnologije, što označava prvo veliko partnerstvo odbrambene industrije između dvije strane. Letjelica, sposobna nositi teret do 300 kilograma, može ostati u zraku do 30 sati i dostići visinu od 9.000 metara dok obavlja misije usmjerene na izviđanje, nadzor, komunikacijski relej i elektroničko ratovanje.U januaru 2024. godine, dobavljač vojne opreme izraelskog režima, Third eye Systems, prodao je 30 posto svojih dionica za 10 miliona dolara emiratskoj vojnoj kompaniji Edge Group.

Nadalje, izvještaji iz oktobra ukazuju na to da je, prvi put od normalizacije odnosa između Tel Aviva i Abu Dhabija 2020. godine, izraelska odbrambena kompanija osnovala podružnicu u UAE.Sa sjedištem u Abu Dhabiju, ova podružnica će služiti kao regionalno sjedište kompanije Controp Precision Technologies u Perzijskom zaljevu, nadgledajući marketing, prodaju i održavanje njenih elektrooptičkih sistema koji se koriste za obavještajne, nadzorne i izviđačke misije u zračnim, kopnenim i pomorskim operacijama.

Pored kupovine oružja i ugošćavanja izraelskih kompanija, medijski izvještaji su otkrili tajnu ulogu Abu Dhabija u omogućavanju isporuka oružja iz Srbije na okupirane teritorije.Prema podacima Balkan Insighta, od početka operacije Oluja Al-Aksa, srbijanski državni proizvođač oružja, Yugoimport SDPR, izvezao je oružje okupacionoj vojsci u vrijednosti od 17,1 miliona dolara.

Srbija i UAE održavaju snažne odbrambene odnose od 2013. godine, što je istaknuto ugovorom o naoružanju vrijednim 214 miliona dolara.Ovaj sporazum je uključivao izvoz oklopnih transportera iz Srbije u UAE i zajednički razvoj vođene rakete zemlja-zemlja.Posljednjih godina, izvoz oružja iz Srbije u UAE je porastao.

Srbija i UAE su 2022. godine potpisale još jedan značajan sporazum o prodaji značajne količine municije, čime su naglasile svoju kontinuiranu saradnju u oblasti odbrane.Emirates koristi oružje koje obezbjeđuje Srbija kako bi podržao svoje posrednike u Jemenu i Sudanu. Naprimjer, obezbjeđuje dronove pobunjenicima Snaga za brzi odgovor (RSF) koje se bore protiv redovne sudanske vojske.

Prema izvještajima, labirintsku mrežu poslova i ulaganja u oružje organizira Mohammed Dahlan, savjetnik predsjednika UAE Mohammeda bin Zayeda.Dahlan, koji ima srpsko državljanstvo i luksuzne nekretnine u ovoj zemlji, aktivan je u kontaktima i obavještajnim krugovima UAE i Izraela.Pored ovih karakterističnih tačaka, dvije strane razmjenjuju podatke o zajedničkim prijetnjama i razvile su zajedničku obavještajnu platformu, nazvanu Kristalna kugla, koja se fokusira na prijetnje sajber sigurnosti.

Zašto UAE traži takav dogovor?

Abu Dhabi ovaj sporazum smatra dijelom dugoročnog strateškog okvira koji slijedi godinama, posebno nakon Abrahamovog sporazuma iz 2020. godine: strategije za učvršćivanje svoje pozicije pouzdanog američkog sigurnosnog partnera i preferirane arapske države SAD-a. Korijeni ovog pristupa sežu do političkih posljedica napada 11. septembra, koji su posijali nepovjerenje u Washingtonu prema Emiratima.

Kao odgovor na to, rukovodstvo Abu Dhabija postepeno je radilo na rehabilitaciji svog imidža širenjem veza s američkim političkim, vojnim i intelektualnim institucijama, istovremeno se približavajući izraelskom režimu. Rezultat ovog procesa bilo je širenje tajnih kontakata s izraelskim zvaničnicima, što je kulminiralo normalizacijom diplomatskih odnosa uz posredovanje SAD-a, putanjom koja je potom podigla sigurnosnu i vojnu saradnju s ograničenih kontakata na formalna, strukturirana partnerstva.

Regionalne implikacije i osjetljivosti

Rastuće veze između UAE i Izraela imaju značajne regionalne, a moguće i globalne implikacije i mogu transformirati sigurnosne izglede zapadne Azije i sjeverne Afrike.Neki izraelski analitičari upozoravaju da bi ogroman izvoz naprednih sistema naoružanja u zemlje regije trebalo protumačiti kao znak uspona nove sigurnosne osovine u Perzijskom zaljevu.

Izraelski izvoz odbrambene opreme u arapske zemlje posljednjih godina postavio je nove rekorde.Eurasia Times izvještava da je Izrael 2024. godine izvezao do 12 posto svog oružja u arapske zemlje koje su normalizirale odnose s Tel Avivom u okviru onoga što SAD nazivaju Abrahamovim sporazumom, što je 3 posto više u odnosu na prethodnu godinu.Kombinovana kupovina oružja od strane UAE, Bahreina, Maroka i Sudana dostigla je približno 1,8 milijardi dolara, što arapske države čini trećim najvećim tržištem za izraelsko oružje nakon Evrope i šire azijsko-pacifičke regije.

Rastuća zabrinutost i upozorenja lidera i vlada država obale Crvenog mora u vezi s militarizacijom regije odražavaju zakašnjelo shvatanje ove stvarnosti.Nije tajna da je normalizacija odnosa između UAE i izraelskog režima legitimizirala prisustvo izraelskih snaga na strateškim jemenskim ostrvima pod emiratskim pokrićem.

Rat protiv Jemena poprimio je dublje i opasnije sigurnosne i vojne dimenzije od navedenih izgovora i ciljeva koalicije. To je posebno očigledno na ostrvu Mayun u moreuzu Bab-el-Mandeb, gdje su UAE krajem 2016. godine uspostavile vojnu bazu i pistu, te u arhipelagu Socotra, gdje su krajem 2020. godine na lokacijama „Ras Qatnan“ i „Jumjuma Mumi“, s pogledom na Arapsko more, Adenski zaljev i moreuz Bab-el-Mandeb, uspostavljeni nadzorni centri povezani s tehnologijom podmornica za prikupljanje obavještajnih podataka.

Ove akcije proizlaze iz integriranog suprotstavljenog računa Emirata, Saudijske Arabije i Izraela protiv snaga sa sjedištem u Sani, nakon uključivanja Ansarullaha u podršku Gazi i njihove deklaracije o zabrani kretanja američkih i izraelskih brodova u Crvenom moru.Eritrejski predsjednik Isaias Afwerki upozorio je u novembru, opisujući zabrinjavajuće vojne pokrete UAE i Izraela u Crvenom moru kao „zavjeru“ za promjenu geopolitičke karte regije.

Eksplicitno je upozorio da strane sile nastoje uspostaviti dominaciju, ukazujući na napore za izgradnju baza na jemenskim otocima Sokotra, Mayun i Zaqar. Povezao je ove akcije s pokušajima „balkanizacije“ Somalije. Upozorio je da ovi planovi predstavljaju „trajnu opasnost“ za obale Crvenog mora, Adenskog zaljeva i Indijskog okeana te pozvao na usklađene regionalne poteze.

Afwerkijeva upozorenja pokazuju da opasnost koju predstavljaju Zapad i Izrael ne ugrožava samo Jemen, već i sve zemlje na obali Crvenog mora.Emirati su spojili svoj scenario fragmentacije Somalije i aneksije regije Somaliland sa svojim vojnim partnerstvom s Izraelom, transformirajući područje u zajedničku vojnu bazu u zamjenu za obećanja o secesiji i postizanju „nezavisnosti“ lokalnih aktera od somalijske vlade.