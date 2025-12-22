U novom izraelskom napadu na jug Libana ubijene 3 osobe

Zvanična libanska Nacionalna novinska agencija (NNA), pozivajući se na Centar za hitne operacije javnog zdravstva pri Ministarstvu zdravstva, izvijestila je da je izraelski napad dronom u ponedjeljak poslijepodne ciljao automobil na cesti Aqtnit-Qantara u okrugu Sidon na jugu Libana, ubivši tri osobe.

Televizija Al-Mayadeen izvijestila je da je jedna od žrtava vojnik Libanonskih oružanih snaga (LAF).

Izraelska vojska je, međutim, tvrdila da je pogodila nekoliko članova Hezbollaha.

Napad je uslijedio nakon izraelskih napada u nedjelju na jugu Libana u kojima je ubijena jedna, a ranjena druga osoba.

NNA je izvijestila da su izraelski dronovi ciljali automobil i motocikl u južnom selu Yater. Izraelska vojska tvrdila je da su mete bila dva člana Hezbollaha.

Tenzije u južnom Libanu eskalira već sedmicama, dok Izrael izvodi gotovo svakodnevne zračne napade unutar libanske teritorije, tvrdeći da su njihovi napadi usmjereni na članove Hezbollaha i infrastrukturu.

Od stupanja na snagu primirja prošle godine, u izraelskim napadima ubijeno je više od 340 libanskih građana.