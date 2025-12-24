Iranski ministar vanjskih poslova poručio SAD-u da diplomatija ne podrazumijeva slanje bombardera

Morgan Ortagus, zamjenik specijalnog izaslanika SAD-a za zapadnu Aziju, rekao je u utorak Vijeću sigurnosti da Washington ostaje dostupan za "značajne" pregovore s Iranom o njegovom nuklearnom programu, ali je rekao da administracija predsjednika Donalda Trumpa neće dozvoliti obogaćivanje urana na iranskom tlu.

Araghchi je opisao primjedbe kao "novu definiciju diplomatije od strane SAD-a".

Napominjući da Washington negira Teheranova "međunarodno priznata prava" na obogaćivanje urana, Araghchi je rekao: "Ovo je diktat, a ne pregovori, a kamoli značajni."

„Svijet je svjedočio kako smo pregovarali kada su se SAD odlučile otvoriti vatru na naš narod i torpedirati diplomatiju“, rekao je Araghchi, misleći na izraelsko-američku agresiju iz juna.

„Uradili smo ono što uvijek radimo: oduprli smo se i suočili s onima koji nas napadaju i pobrinuli se da zažale.“

Uz podršku Sjedinjenih Država, Izrael je izvršio agresiju 13. juna, nekoliko dana prije šeste runde indirektnih nuklearnih pregovora između Teherana i Washingtona.

Više od sedmicu dana kasnije, Sjedinjene Države su također ušle u rat bombardiranjem tri iranska nuklearna postrojenja, što je teško kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid ilegalnog napada.

„'Pružanje ruke diplomatije' ne podrazumijeva slanje bombardera, a zatim hvalisanje o njihovom neuspjehu kao uspjehu“, rekao je Araghchi, pozivajući Washington da „pokuša pravu i iskrenu diplomatiju umjesto da pokušava obmanuti svijet“.

Stalna misija Irana pri Ujedinjenim nacijama također je reagirala na ove primjedbe. „Kako je dirljivo čuti predavanja o 'diplomatiji' od strane koja otvoreno priznaje svoju vodeću ulogu u omogućavanju i koordinaciji rata izraelskog režima protiv Irana“, objavila je misija na X.

U novembru je Trump priznao ulogu Sjedinjenih Država u izraelskoj agresiji. „Izrael je prvi napao [Iran]. Taj napad je bio vrlo, vrlo snažan. Ja sam bio u velikoj mjeri zadužen za to.“

„Nulto bogaćenje, ultimatumi i prisila umotani u diplomatski vokabular ne predstavljaju pregovore; oni samo potvrđuju da je cilj kapitulacija, a ne sporazum“, saopštila je iranska misija.

Stajalište Islamske Republike, navodi se, „zasnovano je na vladavini prava, a ne na vladavini moći.“