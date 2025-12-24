Poznati irski karikaturista: Izraelu treba zabraniti učešće na svim kulturnim i sportskim događajima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Harry Burton, poznati irski karikaturista, oštro je kritikovao dozvolu cionističkog režima za učešće na Eurosongu i pozvao na potpuni bojkot režima sa svih međunarodnih kulturnih i sportskih događaja, naglašavajući da je normalizacija kulturnih odnosa s Izraelom neprihvatljiva.

U intervjuu za Anadolu Agency, karikaturista iz Dublina oštro je kritikovao odluku Evropske radiodifuzne unije (European Radiodifuze Union) da dozvoli Izraelu učešće na Eurosongu 2026. godine, koji bi se trebao održati u Beču, Austrija, sljedeće godine.

Naglasio je da je učešće Izraela na takvim događajima, dok režim čini genocid u Pojasu Gaze, pogrešno i moralno neopravdano i da se ne bi trebalo ograničavati samo na Eurosong.

Odluka Evropske radiodifuzne unije od 4. decembra naišla je na talas reakcija i protesta širom Evrope. U tom smislu, nacionalni mediji u Španiji, Holandiji, Irskoj, Sloveniji i Islandu najavili su da će se povući sa takmičenja u znak protesta zbog kontinuiranih smrtonosnih napada Izraela na Palestince i katastrofalne humanitarne situacije i gladi u Gazi.

Prema medijskim izvorima, vjerovatno će se i druge zemlje pridružiti kulturnom bojkotu, potez koji pokazuje sve veći pritisak javnosti protiv politike cionističkog režima u Evropi.

Karikatura Harryja Burtona, objavljena u novinama "The Irish Examiner", privukla je široku pažnju u medijima i na društvenim mrežama. Rad je objavljen samo nekoliko dana nakon službene objave o učešću Izraela na Eurosongu.

Na ovoj slici, imaginarna pjevačica s izraelskom zastavom i mikrofonom vidi se pod reflektorom i u plavoj haljini, dok su mrlje od krvi vidljive na donjem dijelu njene haljine, a oko nje, u mraku, vidljive su ruševine Pojasa Gaze; slika koja jasno pokazuje kontrast između kulturnih performansa i stvarnosti zločina na terenu.

Irski karikaturista objasnio je da mu je cilj bio prikazati kontrast između reflektora, globalnog navijanja i zabave i stvarnosti uništenja Gaze. Prema njegovim riječima, dok pjevačica pjeva pod reflektorom, u okolnom mraku skrivaju se potpuno uništenje Gaze i zločini izraelske vojske.

Burton je nastavio dodavati: Kontinuirano prisustvo Izraela na međunarodnim kulturnim događajima znači ignorisanje patnje palestinskog naroda i normalizaciju zločina.

Govoreći o sankcijama nametnutim Rusiji nakon početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine, Burton je upitao: Ako je Rusija isključena sa sportskih i kulturnih događaja zbog invazije na Ukrajinu, zašto se isti standard ne primjenjuje na Izrael?

Dodao je da su zločini cionističkog režima u Gazi toliko užasni da ideja o nastavku normalnog života i održavanju međunarodnih festivala bez reakcije izgleda smiješno i neprihvatljivo.

Prodaja umjetničkih djela za pomoć palestinskom narodu

Irski karikaturista je također spomenuo svoje humanitarne aktivnosti i rekao da je prodao jedno od svojih djela kako bi pomogao narodu Gaze. Djelo, objavljeno 27. jula, prikazuje palestinsku majku koja drži svoje dijete, dijete čije su kičmene kosti vidljive zbog gladi.

Djelo je objavljeno uz frazu "Dječja kičma... gdje je naša revnost?" i prodat za 500 eura, čiji je iznos u cijelosti dodijeljen organizaciji "Medicinska pomoć Palestini".

Poznati irski karikaturista: Izraelu treba zabraniti učešće na svim kulturnim i sportskim događajima

Izražavajući da smatra da je mogao učiniti više da podrži palestinski narod, Burton je rekao da, iako je njegova pomoć ograničena, pokušava učiniti sve što može.

Dodao je da je palestinsko pitanje za njega stalno pitanje i da je taj osjećaj raširen i među irskim narodom. Prema njegovim riječima, svaki put kada vidi vijesti o Palestini, osjeća odgovornost da podigne svijest.