Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), analiza New York Timesa pokazuje da se Libanon nalazi na krhkoj prekretnici; Hezbollah još nije poražen uprkos vojnom povlačenju i gubitku dijela moći nakon rata. Pritisak SAD-a i Izraela na libanonsku vladu da se potpuno razoruža do kraja 2025. godine dolazi u vrijeme kada bi i najmanja eskalacija napetosti iz Tel Aviva mogla oživjeti narativ "otpora".

Prema zajedničkom članku New York Timesa, Hezbollah je izvršio ograničeno vojno povlačenje s granice od prekida vatre, a njegov arsenal je oštećen. Međutim, zapadni zvaničnici insistiraju da grupa obnavlja svoje kapacitete, što izaziva zabrinutost zbog novog kruga borbi, posebno jer se izraelski napadi na ciljeve unutar Libana nastavljaju gotovo svakodnevno.

Konačni uspjeh razoružanja zavisi od delikatne ravnoteže. Analitičari upozoravaju da bi brzi potez Bejruta ka razoružanju bez dobijanja paralelnih ustupaka od Izraela - poput prekida zračnih napada - mogao ojačati politički i društveni položaj Hezbollaha, jer grupa nije samo milicija, već politička stranka sa širokim utjecajem.

S druge strane, Al-Quds Al-Arabi piše: Napori Hezbollaha za obnovu suočili su se sa značajnim izazovima. Pad Assadovog režima u Siriji prekinuo je vitalnu liniju snabdijevanja oružjem i novcem. Također, iako Iran nastavlja pružati neformalnu finansijsku podršku, analitičari vjeruju da druga regionalna podrška nije dovoljna da pokrije rastuće troškove grupe.

Izraelski premijer je implicitno preferirao razoružanje libanonske vlade u odnosu na potpuni vojni sukob. Međutim, nova izraelska sigurnosna doktrina zasniva se na ideji da se nove prijetnje moraju eliminirati prije nego što libanska vlada može u potpunosti obnoviti svoju moć. Ovaj sukob stavova bacio je sjenu na pregovore o prekidu vatre između izraelskih i libanonskih delegacija, koji se održavaju pod nadzorom SAD-a.

Libanonska vlada se obavezala da će postići napredak u razoružanju kako bi osigurala milijarde dolara finansijske pomoći od Zapada i arapskih zemalja. U tu svrhu, libanonska vojska, uz rijetku podršku i obavještajnu saradnju Izraela, uništava hiljade komada oružja kako bi igrala centralnu ulogu u zamjeni Hezbollaha kao sigurnosne snage zemlje.

Analitičari vjeruju da bi nastavak izraelskih napada mogao nenamjerno ojačati narativ "otpora". Iz perspektive Bejruta, slabljenje sadašnje vlade novim ratom koristilo bi Hezbollahu; stoga se ova sadašnja vlada smatra "najboljom opcijom" za Izrael da bi mogao smanjiti vojnu moć Hezbollaha iznutra.