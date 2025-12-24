Hamas objavio svoj drugi izvještaj o bitci "Oluja Al-Aksa" / Otpor koji je istrajan i ne može biti poražen

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Hamas je u srijedu objavio svoj drugi izvještaj o bitci "Oluja Al-Aksa" na arapskom i engleskom jeziku, pod naslovom "Naš izvještaj: Oluja Al-Aksa - Dvije godine upornosti i volje za oslobođenjem".

Pokret je na svojoj web stranici izjavio: „Osvajanje Al-Akse nije bio samo vojni događaj, već trenutak slavnog rođenja i pojave slobodne svijesti u kojoj nema obmane ili lažiranja.“

Pokret je dodao: „Nakon dvije godine genocida i upornosti, naša naracija je kristalno jasna: narod koji se ne može izbrisati, otpor koji traje i ne može biti poražen, i sjećanje koje se neće zaboraviti.“

Hamas je napomenuo da „nezavisna palestinska država, s Jerusalemom kao glavnim gradom, i povratak izbjeglica u njihovu zemlju nije san, već cilj koji priznaju sve međunarodne i humanitarne konvencije, te historijsko i političko pravo koje ostvaruje narod koji se odupro genocidu i nije odustao.“

Hamas vjeruje da „7. oktobar nije bio početak rata, već prirodni ishod okupacije od 1948. i tokom 77 godina, tokom kojih su naši ljudi bili raseljeni od strane cionističkih okupatora.“

Ističući motive za oluju Al-Aksa, pokret je ukazao na neuspjeh opcije političkog rješenja između izraelskog režima i Palestinske uprave, pored porasta cionističkog ekstremizma i ciljanja Zapadne obale i zatvorenika u zatvorima okupatora.

U drugom poglavlju narativa, Hamas je izjavio da je Operacija Oluja al-Aksa, 7. oktobra 2023. godine, označila trenutak istine koji je preokrenuo jednačinu sukoba nakon godina opsade i međunarodne ravnodušnosti. Palestinski bijes izbio je u neviđenoj akciji koju su predvodili borci otpora.

Hamas je dodao: „Ova operacija nije bila avantura ili emocionalni čin, već proračunat korak koji je izrazio volju za nadom i ispravljanjem toka historije. Djeca Palestine su to učinila sa sviješću, planiranjem i povjerenjem u Boga i pravdu svog cilja, vjerujući da je žrtva put do spasenja. Bio je to trenutak velike žrtve u kojem su Palestinci željeli reći svijetu: Nismo žrtve zauvijek, već smo narod koji se bori za svoje dostojanstvo i odbija biti lažni svjedoci gubitka naše domovine.“

Pokret je saopštio da je operacija „dobila neviđenu podršku palestinskog naroda i postala simbol jedinstva oko opcije otpora.“

Hamas je pozvao na istragu napada 7. oktobra i otkrivanje činjenica, rekavši: „Od prvog trenutka napada 7. oktobra, cionistički režim je pokušao iskriviti istinu i širio niz laži o ubistvu djece i silovanju žena, kako bi unaprijedio sveobuhvatni projekat uništenja koji je već bio planiran s ciljem brisanja Gaze sa mape svijeta.“

Hamas je rekao: „Tokom operacije Oluja al-Aksa, otpor nije ciljao nijednu bolnicu, školu ili bogomolju, i nije ubio ni jednog novinara ili bilo kojeg člana tima hitne pomoći.“ Hamas je pozvao cionistički režim da dokaže suprotno. Dodao je: „Pozivamo Izraelce da dozvole nepristrasnu istragu o navodima o ubistvu izraelskih civila i pozivamo ih da prihvate nepristrasnu međunarodnu istragu o zločinima počinjenim protiv palestinskog naroda.“