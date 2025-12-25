Dva osjetljiva dosijea o putovanju američkog izaslanika u Bagdad; uz poruku šiitskom koordinacijskom okviru

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), na osnovu izvještaja iračkih političkih i vladinih izvora, Mark Sawaya, specijalni američki izaslanik za Irak, otputovat će u Bagdad početkom januara. Glavna svrha ovog putovanja je prenošenje poruka Washingtona liderima vladajuće koalicije poznate kao "Okvir koordinacije" o budućnosti političkih i sigurnosnih odnosa između dvije zemlje, američkom pogledu na buduću vladu Iraka i pitanju kontrole naoružanja u zemlji; slučaj na koji Washington vrši pritisak već dugo vremena i direktno cilja grupe i frakcije bliske Iranu.

Ovo putovanje se odvija u situaciji kada je prošlo više od mjesec i po dana od iračkih parlamentarnih izbora, ali zbog dubokih razlika između šiitskih, sunitskih i kurdskih pokreta, nijedan od ustavnih procesa, od izbora predsjednika parlamenta do imenovanja predsjednika i premijera, još nije završen.

Poruka Washingtona Bagdadu; oružje izvan države, crvena linija u odnosima

Prema izvještaju Al-Arabi Al-Jadeed, vladin izvor u Bagdadu naglasio je da će Sawayina uloga biti isključivo prenošenje američkih poruka i, za razliku od nekih regionalnih slučajeva, nema ovlaštenje da donosi direktne odluke o Iraku. Međutim, izvori bliski "Okviru koordinacije" kažu da Washington namjerava jasnije iznijeti svoj stav i upozoravaju da je nastavak sigurnosne saradnje i američke političko-vojne podrške uslovljen okončanjem dvostruke situacije u Iraku, posebno po pitanju oružja za naoružane grupe.

Razoružanje nije dovoljno; SAD pozivaju na 'nepovratnu' akciju

Politički izvori također izvještavaju o zabrinutosti SAD-a zbog rastućeg utjecaja proiranskih grupa u budućoj vladi. Prema tim izvorima, Washington ne smatra razoružanje ovih grupa dovoljnim i naglašava 'sveobuhvatno, nepovratno, nacionalno i obavezujuće' razoružanje. Sam Sawaya je nedavno izjavio da namjera razoružanja nije dovoljna i da mora dovesti do praktične akcije.

Budući irački premijer pod sjenom neformalnog američkog veta

U međuvremenu, neki izvori su ukazali na Sawayin radni odnos s premijerom Mohammedom Shia al-Sudanijem, rekavši da je taj odnos prethodno uspostavljen u slučaju oslobađanja Elizabeth Tsurkov, izraelske državljanke otete u Iraku. Istovremeno, lideri „Koordinacijskog okvira“ zabrinuti su da će biti meta direktne akcije Washingtona ako se pritisak SAD-a pojača.

S druge strane, Bahaa al-Araji, politički savjetnik iračke vlade, negirao je bilo kakvu zvaničnu američku podršku određenom kandidatu za premijera, ali je priznao da bi Washington mogao blokirati put nekim kandidatima. Upozorio je da ako „Koordinacijski okvir“ ne uspije postići dogovor o izboru, politički zastoj bi mogao trajati mjesecima.