Novi val raseljavanja u Halepu, Sirija/ Nepovjerenje lokalnog stanovništva i nastavak prisilnih migracija

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), sukobi koji su se dogodili u ponedjeljak između sigurnosnih snaga "Asayesh" povezanih sa "Sirijskim demokratskim snagama" i snaga vlade Jolanija u Halepu, Sirija, rezultirali su smrću i ranjavanjem brojnih civila i humanitarnih radnika. Susjedstva Halepa svjedočila su velikom valu raseljavanja civila u sigurnija područja do jučer, dok se obje strane međusobno smatraju odgovornima za početak i posljedice ovih sukoba.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, prva iskra eskalacije tenzija zapalila se u ponedjeljak u 17:00 sati na trgu Shehan u Halepu i brzo se proširila na trg Al-Lirmon, koji je sjeverni ulaz u Halep i ruta koja vodi do vitalnog puta Ghazi-Eintab. Sukobi, u kojima je korišteno teško i poluteško naoružanje, počeli su dan nakon što je na društvenim mrežama objavljen cirkular, koji se pripisuje Generalnoj direkciji unutrašnjih sigurnosnih snaga (Asayesh) u Halepu, kojim se zabranjuje ulazak i kretanje svih velikih i srednjih kamiona u naseljima Sheikh Maqsoud, Ashrafiya i Beni Zayd, kao i kretanje motocikala u vlasništvu civila i institucija, od ponedjeljka do početka Nove godine.

S početkom sukoba, obim tenzija proširio se i na naselja Sheikh Maqsoud i Ashrafiya; dva naselja koja, zbog svoje velike nadmorske visine, imaju strateški vojni položaj i omogućavaju nadzor nad velikim dijelovima grada Alepa. Istovremeno, val raseljavanja iz ovih područja proširio se na okolna naselja, uključujući Al-Maydan, Al-Halak, Bustan al-Basha, Al-Siryan al-Jadeed, Sheikh Taha, Al-Khalidiya i Nile Street.

Uprkos pozivima iz da se izbjegava približavanje zonama sukoba, brzina i intenzitet događaja na terenu uzrokovali su da dvije minobacačke granate pogodile stambena naselja oko mosta Al-Razi u području Jamiliya, ubivši ženu i njeno dijete. Nekoliko kuća u naseljima Jamiliya i Sheikh Taha također se zapalilo, a nekoliko minobacačkih granata pogodilo je naselje Al-Siryan al-Jadeed, uz Ashrafiyu.

Nakon ovih događaja, sve bolnice u pokrajini Halep proglasile su stanje pune pripravnosti, a medicinsko osoblje je stavljeno u pripravnost. U međuvremenu, pojačani su napori da se obezbijedi osnovna oprema i lijekovi za rješavanje hitnih slučajeva. Državna bolnica Al-Razi primila je 10 ranjenih civila i 5 spasilaca.

Munir Mohammed, direktor medijskog ureda Zdravstvenog odjela Halepa, rekao je za list Al-Akhbar da je broj žrtava sukoba dostigao 4 mrtva i 15 ranjenih različite težine. U međuvremenu, poduzete su opsežne sigurnosne mjere u naseljima oko Sheikh Maqsooda i Ashrafiye, a guverner Halepa, Azzam Al-Ghraib najavio je povećanje nivoa pripravnosti u sektorima hitnih slučajeva, zdravstva i usluga za brzi odgovor.

Uprkos prekidu vatre koji su obje strane objavile u ponedjeljak u 22 sata - koji nije rezultirao nikakvim kršenjima - i odluci o obustavi aktivnosti škola u Halepu, jučer ujutro zabilježen je veliki val raseljavanja stanovnika naselja Sheikh Maqsood i Ashrafiya u sigurnija područja, posebno oko parka Al-Sanobari koji se nalazi uz naselje Sheikh Maqsood. Raseljeni su mogli nositi samo svoje najneophodnije stvari uprkos jakoj hladnoći na sjeveru Sirije.

Ovaj pokret proizilazi iz čvrstog uvjerenja izbjeglica da trenutni krhki mir ne odražava stvarnost na terenu u ova dva naselja Halepa. Stoga su stanovnici u stanju iščekivanja i tjeskobe zbog predstojećih političkih i vojnih odluka; odluka koje su iskusili prošlog oktobra, kada su borbe trajale tri sata i završile proglašenjem primirja, ali je i ovo primirje propalo nakon kratkog vremena. Prema svjedočenju brojnih stanovnika, svako ko uspije napustiti ova dva naselja više se neće moći vratiti u njih.