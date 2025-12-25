Zdravstveni sistem se bliži „potpunoj paralizi“ dok Izrael koristi lijekove kao oružje

Ismail Al-Thawabteh, šef Vladinog ureda za medije u Gazi, rekao je u četvrtak da je zdravstveni sektor i dalje u stanju teškog kolapsa čak i nakon primirja - koje je počelo 10. oktobra - s akutnom nestašicom lijekova, anestetika i medicinskih potrepština.

Izjavio je da su zbog nedostatka anestetika i osnovne opreme, hirurške operacije u nekoliko bolnica djelimično ili potpuno obustavljene.

Upozorio je da obustavljanje operacija dovodi pacijente u ozbiljan rizik od smrti ili trajnog invaliditeta.

Al-Thawabteh je dodao da je skoro 500.000 hirurških zahvata trenutno na čekanju, jer se zdravstveni sistem Gaze približava potpunom kolapsu.

„Prema upozorenjima Ministarstva zdravstva, situacija je izuzetno kritična i blizu je potpune paralize“, rekao je, napominjući da preostale bolnice rade preko kapaciteta s ograničenim gorivom, nedostatkom osoblja i smanjenim operativnim sposobnostima.

Al-Thawabteh je podvukao da medicinske zalihe koje ulaze u Gazu zadovoljavaju manje od 10 posto stvarnih potreba i troše se odmah po dolasku, bez ikakvog održivog poboljšanja zdravstvenog stanja.

Izraelci, napomenuo je, „zabranjuju ulazak vitalne medicinske opreme pod lažnim sigurnosnim izgovorima. Ova politika predstavlja korištenje lijekova i medicinskog tretmana kao oružja protiv civila.“

Pozvao je na hitnu međunarodnu intervenciju i bezuvjetno otvaranje svih graničnih prijelaza kako bi se spasili životi u Gazi.