Cionistički zvaničnici priznali iransku sajber moć

25 decembar 2025 - 22:11
ABNA24: Novinar za Kanal 13 Hebrew, priznajući uspjeh iranskih hakera, rekao je: Uspjeli su dobiti pristup vrlo osjetljivim mjestima i vrlo važnim ljudima; uspjeh koji je imao širok utjecaj unutar Irana.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cionistički obavještajni i sigurnosni zvaničnici otvoreno su priznali obim i intenzitet iranskog sajber rata protiv cionističkog režima.

"Gil Messing", šef kabineta jedne od režimskih kompanija za sajber sigurnost, objavio je: Iran je donio stratešku odluku da pokrene potpuni sajber rat protiv Izraela i provodi teške i organizirane napade mobilizirajući opsežne resurse iz različitih dijelova svijeta.

Također, Babak Eshaghi, novinar hebrejskog Kanala 13, priznao je uspjeh iranskih hakera i rekao: "Uspjeli su dobiti pristup vrlo osjetljivim mjestima i vrlo važnim ljudima; uspjeh koji je imao širok utjecaj unutar Irana."

