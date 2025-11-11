Hebrejski mediji: SAD planiraju izgradnju vojne baze u blizini granice Gaze

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), hebrejski list Yedioth Aharonot izvijestio je u utorak da Sjedinjene Države planiraju izgraditi veliku vojnu bazu u blizini granice Pojasa Gaze s Izraelom; potez koji se, prema medijima, smatra "značajnim povećanjem nivoa američke vojne aktivnosti u Izraelu".

Prema izvještaju, koji je citirao izraelske izvore, ta baza treba da smjesti hiljade američkih vojnika čija će misija biti praćenje primirja u regiji. Približni troškovi izgradnje baze procjenjuju se na oko 500 miliona dolara.

Iako tačna lokacija baze nije objavljena, izvori su rekli da američki terenski timovi istražuju i identificiraju pogodne lokacije oko granice Gaze. Plan je razmatran na sastancima američkih i izraelskih zvaničnika posljednjih sedmica.

Yedioth Aharonot je također napomenuo da je američko vojno prisustvo u Izraelu do sada bilo ograničeno i da bi projekat mogao biti znak smanjenja operativne nezavisnosti Izraela u Gazi, posebno u smislu koordinacije dostave humanitarne pomoći.