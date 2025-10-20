  1. Home
„Nastavite sanjati“: Ajetullah Hamnei ismijava Trumpovu tvrdnju o demontiranju iranskog nuklearnog programa

20 oktobar 2025 - 20:36
News ID: 1740823
ABNA24: Vođa Islamske revolucije, ajetullah Seyyed Ali Hamenei, oštro je ukorio američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog njegovih nedavnih komentara u kojima se hvali bombardiranjem iranskih nuklearnih postrojenja, rekavši da američki predsjednik nema ovlaštenje da diktira šta druge zemlje mogu ili ne mogu učiniti.

„U redu, nastavite sanjati“, rekao je ajetullah Hamenei misleći na hvalisavu tvrdnju američkog predsjednika da je uništio iransku nuklearnu industriju. „Ali ko mislite da ste da dajete bilo kakve recepte o tome da li neka zemlja može ili ne može imati nuklearnu industriju?“

Vođa je dao ove komentare tokom sastanka u ponedjeljak sa stotinama iranskih sportista i osvajača medalja sa raznih sportskih i međunarodnih naučnih olimpijada, koje je opisao kao "simbole nacionalne moći i rasta".

Rekao je da su mladi uspješni sportisti pokazali da iranska nada omladine "ima snage da stoji na vrhovima i skrene pažnju svijeta na svijetli horizont Irana".

Ajatolah Hamnei je također osudio maltretiranje i neosnovanu retoriku američkog predsjednika, rekavši da je njegovo nedavno ponašanje imalo za cilj da "podigne duh cionista i da se predstavi moćno kroz laži o Iranu, regiji i njegovom narodu".

 "Ako je zaista moćan, neka smiri milione ljudi u svim američkim državama koji skandiraju protiv njega."

Izražavajući radost zbog susreta sa uspješnom omladinom zemlje, Vođa je rekao da njihove pobjede danas imaju dodatnu vrijednost jer dolaze u vrijeme kada "neprijatelj, kroz psihološki rat, nastoji da učini naciju beznadežnom i zaboravnom na vlastite sposobnosti".

Odbacio je tvrdnje o očaju među iranskom omladinom kao neosnovane, naglašavajući da su „naš dragi Iran i njegova omladina simboli nade“ i da odlučnošću i trudom mladi Iranci „mogu i hoće dostići najviše vrhove“.

Vođa je rekao da je tokom rata nametnutog od strane Iraka 1980-ih, Iran ostvario pobjedu protiv visoko opremljenog neprijatelja, kojeg su podržavale sve strane, zahvaljujući vojnoj domišljatosti koju je pokazala omladina nacije.

Također je napomenuo da je u junskoj ilegalnoj agresiji na Islamsku Republiku, Iran zadao „nevjerovatan“ šamar cionistima i doveo ih do očaja.

„Cionisti nisu očekivali da iranske rakete, sa svojim plamenom i vatrom, mogu prodrijeti duboko u njihove osjetljive i vitalne centre, uništiti ih i pretvoriti u pepeo“, dodao je.

Dalje je naglasio da Iran nije kupio niti iznajmio svoje rakete niotkuda, već ih je proizvela njegova omladina.

„Ove rakete su pripremile i koristile naše oružane snage i vojna industrija, i još uvijek ih imaju. Ako bude potrebno, ponovo će ih koristiti u nekom drugom trenutku“, rekao je.

U međuvremenu, vođa se osvrnuo na Trumpovo priznanje uloge Sjedinjenih Država u genocidu Izraela u Pojasu Gaze, rekavši da je Washington glavni partner u zločinima cionističkog režima, jer je oružje bačeno na bespomoćni narod Gaze tokom rata isporučila Amerika.

Osim toga, ajetullah Hamenei je odbacio kao laž Trumpovu tvrdnju o borbi SAD-a protiv terorizma.

„Više od 20.000 djece i dojenčadi je ubijeno u ratu u Gazi. Jesu li oni bili teroristi? Pravi teroristi su SAD, koje su stvorile ISIL, pustile ga na regiju, pa čak i danas drže neke od njegovih članova u određenom području za vlastitu upotrebu.“

Također je osudio ubistvo oko 70.000 Palestinaca u genocidu u Gazi i preko 1.000 Iranaca tokom 12-dnevne izraelsko-američke agresije kao jasan dokaz terorističke prirode Sjedinjenih Država i okupacionog režima.

Trump je sebe opisao kao osobu koja sklapa dogovore, ali ako je sklapanje dogovora praćeno prisilom, to se naziva nametanjem i maltretiranjem, nešto čemu se iranska nacija neće pokoriti, izjavio je ajetullah Hamenei.

Dalje je naglasio da Zapadna Azija pripada svom narodu i da su rat i smrt u regiji rezultat američkog prisustva.

„SAD su ratni huškač koji podstiče terorizam i rasplamsava ratove. U suprotnom, koja je svrha svih ovih američkih vojnih baza u regiji? Šta radite ovdje? Kakve veze ova regija ima s vama?“

