Saudijska Arabija u pregovorima sa SAD-om o odbrambenom sporazumu sličnom onom s Katarom

Financial Times (FT) izvijestio je da Saudijska Arabija razgovara o odbrambenom sporazumu s Trumpovom administracijom sličnom odbrambenom sporazumu između SAD-a i Katara.

Prošlog mjeseca, američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se "osigurava sigurnost države Katar".

Njegova naredba uslijedila je nakon što su Izraelci ciljali Dohu. Izraelski napad na Dohu naišao je na široku osudu.

Sporazum između SAD-a i Katara obavezao se da će svaki oružani napad na Katar tretirati kao prijetnju Sjedinjenim Državama.

FT je izvijestio da se saudijsko kraljevstvo nada da će osigurati američki obrambeni sporazum sličan katarskom obrambenom paktu kada njegov de facto vođa, prijestolonasljednik Mohamed bin Salman (u medijima nazivan MBS), posjeti Bijelu kuću sljedećeg mjeseca.

Ljudi upoznati s tim pitanjem rekli su da se očekuje da će sastanak MBS-a s Trumpom biti "robustan" i da će uključivati ​​sveobuhvatne sporazume koji osiguravaju američko-saudijsku vojnu i obavještajnu saradnju.

"Postoje razgovori o potpisivanju nečega kada prijestolonasljednik dođe, ali detalji su u fazi promjene", rekao je visoki dužnosnik Trumpove administracije.

Američki State Department odbio je komentirati posjetu saudijskog princa. Međutim, istaknuto je da je američka vojna saradnja sa Saudijcima „snažan temelj naše regionalne strategije“.

U međuvremenu, procurili američki vojni dokumenti otkrili su tajnu saradnju Izraelaca i šest ključnih arapskih država protiv Irana, predvođenu SAD-om.

Procurjeli američki vojni dokumenti objavljeni u izvještaju američkih dnevnih novina otkrili su da je partnerstvo - poznato kao „Regionalna sigurnosna konstrukcija“ - sklopljeno između Katara, Bahreina, Egipta, Jordana, Saudijske Arabije i UAE pod vodstvom Centralne komande SAD-a 2022. godine.

Prema Washington Postu, partnerstvo se tiho proširilo tokom 2025. godine, povezujući šest arapskih država u zajedničku mrežu protivvazdušne odbrane. Cilj vojne saradnje između arapskih država i Izraela bio je suprotstavljanje onome što se tvrdilo kao "prijetnje" od Irana.

"Dokumenti pokazuju da je prijetnja koju predstavlja Iran bila pokretačka snaga iza bližih veza, koje je njegovala Centralna komanda američke vojske, poznata kao Centcom", izvijestile su novine.

Nakon napada izraelskog režima prošlog mjeseca na stambeno područje u glavnom gradu Katara, Dohi, čiji je cilj bilo rukovodstvo Hamasa, monarhija je oštro kritizirala SAD zbog saučesništva u napadu.

Uprkos tome što je primio obavještajne podatke i unaprijed znao za planirani napad izraelskog režima na Dohu, Washington je odlučio da ne obavijesti arapske lidere o prijetnji.

U vrijeme napada, američki arapski saveznici u regiji bili su prevareni da povjeruju da će ih Washington unaprijed obavijestiti ako snage iz Tel Aviva žele napasti.

Katarska monarhija osudila je američke lidere zbog njihovog odbijanja da upozore Dohu na mogućnost izraelske agresije.