Ali Larijani: Talibani nemaju namjeru predati bazu Bagram Americi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dr. Ali Larijani, sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, sinoć (srijeda, 29. april) u televizijskoj emisiji "Ham-Ahed" iznio je neke argumente o prisustvu Amerike u regiji i Afganistanu.

Govoreći o Trumpovom pretjerivanju u vezi s ponovnim preuzimanjem afganistanske zračne baze Bagram, ukazao je na odgovor ministra vanjskih poslova te zemlje, rekavši da je talibanski ministar kao odgovor Trumpu rekao da neće dati ni centimetar svoje teritorije Sjedinjenim Državama.

Larijani je nastavio nazivajući pitanje baze Bagrama "ozbiljnim sporom" između talibana i Sjedinjenih Država, te izjavio da je ovaj odgovor talibanskog ministra potpuno prirodan, jer je to njegova zemlja i nema smisla da Sjedinjene Države žele preuzeti aerodrom Bagram bez njihove dozvole.

Sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost opisao je američko pretjerivanje u regiji kao "skupo" za njega i nastavio: Američki narod treba sam odlučiti, žele li stalno održavati sahrane za svoju djecu? Pa, neka dođu i bore se u tim zemljama.