Likud pao na 19 mjesta / Netanyahuov historijski kolaps šest sedmica prije izbora

Prema podacima Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), prema anketi čiji su rezultati objavljeni danas (petak), pozicija stranke Likud koju predvodi Benjamin Netanyahu, premijer izraelskog režima, pala je na 19 mjesta u šest sedmica koje su preostale do općih izbora režima, što je njen najniži nivo od maja 2025. godine.

Hebrejski list Ma'ariv, koji je objavio anketu, opisao je rezultat kao "historijski kolaps" za Netanyahuovu stranku.

Anketu je proveo Istraživački institut Lazar, na čelu s Menachemom Lazarom, u saradnji s istraživačkom platformom Panel za sve.

Prema rezultatima, da su se danas u okupiranoj Palestini održali parlamentarni izbori, Likud bi osvojio 19 mjesta; dok je na anketi u ponedjeljak imao 21 mjesto. Ovo je najslabiji učinak stranke od 29. maja 2025. godine.

Nasuprot tome, stranka Yashar, koju predvodi bivši načelnik vojske Gadi Eisenkot, ostala je najveća stranka u anketi sa 25 mjesta, što je nepromijenjeno u odnosu na anketu u ponedjeljak. Eisenkot i njegova stranka su glavni izazivači Netanyahua na predstojećim izborima.

Rezultati su objavljeni tri dana nakon što su palestinske stranke predale svoje liste kandidata za izbore za Knesset (parlament).

Na frakcijskom nivou, stranke u trenutnoj vladajućoj koaliciji su na putu da osvoje 50 mjesta, dok opozicione stranke imaju 58. Arapske stranke su na putu da osvoje preostalih 12 mjesta. Za formiranje kabineta u Knessetu od 120 članova potrebno je najmanje 61 mjesto.