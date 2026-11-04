Front otpora djeluje prema direktivi Vođe: Šef snaga "Quds" pri IRGC-u

U objavi na društvenim mrežama u srijedu, komandant snaga "Quds" pri Korpusu garde islamske revolucije, brigadni general Esmail Kaani, naveo je da su, nakon snažne poruke Vođe o suprotstavljanju neprijatelju bez geografskih ograničenja, komandanti Fronta otpora pismenim putem potvrdili svoju potpunu lojalnost, čime su demonstrirali jedinstvo različitih frontova.

Pohvalio je borce na prvoj liniji fronta, ističući da su komandanti prihvatili poruku Vođe na najvišem nivou i pretočili je u djelo.

Vođa Islamske revolucije, ajatolah Sejed Mudžtaba Huseini Hamenei, nedavno je poručio visokim iranskim vojnim komandantima da na svaku prijetnju treba odgovoriti odmah i efikasno, bez ikakvih geografskih ograničenja.

Vođa je također naložio sveobuhvatno ažuriranje baza podataka o vojnim ciljevima, kako bi se svi fizički i nefizički resursi američkih i izraelskih neprijatelja našli u dometu Oružanih snaga Irana.

Također je naglasio stratešku važnost jedinstva unutar Fronta otpora, opisujući ga kao presudan faktor u oblikovanju budućeg političkog i sigurnosnog poretka u Zapadnoj Aziji, te istakao potrebu za jačanjem vojne spremnosti Irana i njegovih vlastitih odbrambenih kapaciteta.