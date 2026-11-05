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Ministri vanjskih poslova Irana i Omana razgovarali o regionalnim dešavanjima

5 novembar 2026 - 23:29
News ID: 1887118
Ministri vanjskih poslova Irana i Omana razgovarali o regionalnim dešavanjima

ABNA24: Iranski šef diplomatije razgovarao je u četvrtak, putem telefona, sa svojim kolegom iz Omana o dešavanjima u regiji.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi i ministar vanjskih poslova Omana Badr bin Hamad Al Busaidi razmijenili su mišljenja o najnovijim regionalnim dešavanjima, kao i o političkom i diplomatskom procesu uspostavljanja mira i stabilnosti u regiji.

Dan ranije, Araqchi je također telefonom razgovarao s egipatskim ministrom vanjskih poslova Badrom Abdel-Atijem o situaciji u regiji.

Prošlog mjeseca, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian pozvao je sultana Omana, Haithama bin Tariqa, da posjeti Teheran, izrazivši nadu da će dvije strane u bliskoj budućnosti održati sastanak uživo kako bi ojačale bilateralne odnose.

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