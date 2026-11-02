Svjetsko vijeće crkava podržava austrijske muslimane protiv plana ograničavanja takozvanog političkog islama

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Svjetsko vijeće crkava u Austriji, podržavajući Islamsku zajednicu zemlje, zauzelo je stav o izjavama austrijskog ministra za integraciju i vjerska pitanja u vezi s mogućnošću zabrane onoga što se naziva "politički islam". Naglašavajući potrebu zaštite vjerskih sloboda, vijeće je reklo da borba protiv ekstremizma i zloupotrebe religije ne bi trebala dovesti do kolektivnih optužbi protiv muslimana i ograničavanja njihovih vjerskih prava.

Vijeće sa sjedištem u Beču upozorilo je da optuživanje vjerskih grupa općenito pogoršava društvene podjele i sukobljava se s principima vladavine prava i ljudskih prava. Prema riječima predstavnika crkve, takav pristup ne samo da ne pomaže u efikasnom suprotstavljanju stvarnim prijetnjama ekstremizma, već može i povećati diskriminaciju i nepovjerenje među sljedbenicima religija.

U saopštenju vijeća navodi se da su borba protiv političke zloupotrebe religije i odbrana vjerske slobode neodvojiva pitanja. Tijelo je pozvalo političke zvaničnike da se odlučno suoče s ekstremizmom i svakom vrstom nasilja, na osnovu zakona i oslanjajući se na dokaze i činjenice. Također je obavezalo crkve i vjerske institucije da zauzmu stav protiv kolektivnih optužbi i podrže ljude koji su mete diskriminacije.

Ovaj potez slijedi plan austrijske vlade da donese zakon čiji je cilj zabrana takozvanog "političkog islama". Claudia Bauer, ministrica za integraciju i vjerska pitanja i članica Austrijske narodne stranke, izjavila je da će zakon biti usmjeren na fundamentalističke islamističke organizacije, uključujući Muslimansko bratstvo. Također je tvrdila da unutar austrijske muslimanske vjerske zajednice mogu postojati ekstremisti i da se s njima treba obračunati.