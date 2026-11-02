Sunitski učenjaci osudili presudu kuvajtskog suda protiv šiitskog učenjaka; upozoravaju na posljedice koje izazivaju razdor

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izricanje smrtne kazne protiv ajetullaha šejha Huseina Abdullaha Ma'touqa, kuvajtskog šiitskog učenjaka, na osnovu lažnih i neosnovanih optužbi izazvalo je val reakcija i protesta među ličnostima i vjerskim krugovima. U posljednjim reakcijama, brojni sunitski učenjaci oštro su kritikovali ovu presudu, smatrajući je suprotnom pravdi i interesima islamskog ummeta, te su upozorili na opasne posljedice takvih odluka za jedinstvo muslimana i stabilnost zemalja regije.

Dana 26. oktobra 2026. godine, Kuvajtski krivični sud izrekao je smrtnu kaznu šejhu Husseinu Matouqu i dvojici drugih u slučaju sa sigurnosnim optužbama; kazna koja je, prema izvorima vijesti, izrečena u odsustvu protiv ovog šiitskog učenjaka. Kritičari ove odluke odbacili su optužbe i vjeruju da će takve kazne dovesti do eskalacije vjerskih razlika u regiji.

Presuda izrečena protiv šejha Matouqa je iznenađujuća

Šejh Ghazi Hanina, predsjednik Upravnog odbora Libanonskog udruženja muslimanskih učenjaka, pohvalio je pravedne i na otpor orijentisane stavove šeika Husseina Ma'touka, istaknutog šiitskog učenjaka u Kuvajtu, izrazivši iznenađenje donošenjem sudske presude protiv njega i zatražio od kuvajtskog emira da preispita ovu odluku.

Govoreći o vjerskom i militantnom stavu šejha Huseina Maatooqa, naglasio je: "Vjerujemo da je šejh Matouq među ličnostima koje je Časni Kur'an jasno i jasno spomenuo kao ove učenjake i borce; ličnosti koje, podržavajući autentični kur'anski i muhamedanski put, služe čovječanstvu, bez obzira na bilo kakve razlike, a posebno potlačenom narodu Palestine; ljudima koji danas pate i potlačeni su u zemlji Palestine."

Ovaj sunitski učenjak pohvalio je stavove šejha u podršci palestinskom cilju i dodao: "Šejh Husein Maatuq, neka ga Bog zaštiti, uvijek je stajao u odbrani istine s nepokolebljivim i pravednim duhom i govorio je riječ istine s jasnoćom i hrabrošću."

Dalje je kritizirao presudu protiv ovog šiitskog učenjaka, navodeći: "Iznenađeni smo što se takva ličnost suočila s presudom kuvajtskog pravosuđa zbog svojih pravednih stavova; zemlje čiji narod i vodstvo izuzetno poštujemo i cijenimo."

Ova vjerska ličnost također je zatražila od najvišeg političkog autoriteta u Kuvajtu da preispita ovu odluku, navodeći: "Molimo Njegovo Visočanstvo Emira Države Kuvajt da preispita ovu odluku, jer je šejh Husein Ma'touq iz iste istinske nacije Kuvajta koja je stala uz Libanon i Palestinu i podržala svaku osobu koja je zaslužila pomoć i podršku."

Zaključno je naglasio nepokolebljivost šejha Ma'touqa i pridržavanje vjerskih principa i vrijednosti, napominjući: "Šejh Husein Ma'touq je jedan od rijetkih ljudi koji su ostali nepokolebljivi na putu istine."

Presuda protiv šejha Ma'touqa mora biti poništena; Kuvajt ne smije postati mjesto razdora i podjela.

Šejh Abdullah Jabri, generalni sekretar Libanskog pokreta Ummah, također je oštro osudio presudu protiv šejha Huseina Ma'touqa i pozvao kuvajtske zvaničnike i mudre ličnosti da poduzmu mjere kako bi poništili ovu odluku.

Ističući visoki status učenjaka u islamskim društvima, upozorio je da napad na dostojanstvo i ugled vjerskih ličnosti može imati neželjene posljedice po društvo i odnose među muslimanima.

Ovaj sunitski učenjak opisao je presudu protiv šejha Ma'touqa kao nepromišljenu i neispravnu odluku te pozvao kuvajtske zvaničnike da je preispitaju i spriječe širenje unutrašnjih sporova i napetosti.