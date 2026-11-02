Turski šiitski učenjaci upozorili na posljedice ograničenja hidžaba u Azerbejdžanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Turski savez učenjaka Ehli-Bejta i sindikati učenjaka Ehli-Bejt u gradovima Kars i Igdir u ovoj zemlji izdali su zajedničku izjavu u kojoj kritiziraju primjenu ograničenja hidžaba u obrazovnim centrima Republike Azerbejdžan i pozivaju na što skorije okončanje ove prakse.

Potpisnici ove izjave, upozoravajući na posljedice ovih ograničenja, naglasili su potrebu održavanja bratskih odnosa između dva naroda i izbjegavanja optuživanja džaferijske zajednice.

Tekst izjave, koja je upućena javnosti, glasi:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Sveti Poslanik (mir i blagoslov Allaha neka su na njega i njegovu porodicu) je rekao: „Vjernici su kao jedno tijelo u svom prijateljstvu, ljubaznosti i podršci jedni drugima; kad god dio tijela boli, i drugi dijelovi dijele bol i patnju tog dijela kroz nesanicu i groznicu.“

Mi, koji imamo čast slijediti takvog poslanika, smatramo našu vjersku braću i sestre u svakom dijelu svijeta, gdje god se nalazili, neodvojivim dijelom našeg postojanja, i baš kao što se radujemo njihovoj radosti i sreći, također tugujemo zbog njihove patnje i teškoća.

Baš kao što smo bili ožalošćeni i potreseni zločinima i zvjerstvima Armenaca u Karabahu, također smo doživjeli neopisivu radost i sreću zbog oslobođenja Karabaha i drugih okupiranih islamskih zemalja od strane heroja, boraca i hrabrih ljudi Republike Azerbejdžan, koji su imali grudi pune vjere i hrabrosti, i zahvaljivali smo Svemogućem Bogu.

Međutim, ovih dana, događaj nesretnog incidenta u istim zemljama ponovo je izazvao duboku tugu kod svih nas. Ograničenja nametnuta hidžabu u obrazovnim centrima Republike Azerbejdžan nisu samo kršenje islamske dužnosti, već su i nespojiva s konvencionalnim standardima ljudskih prava i sloboda.

Kao vaša braća u Turskoj, koja su se nekada suočavala s takvim problemima i imaju gorka sjećanja na to vrijeme, želimo da narod te prelijepe zemlje, prije nego što iskusi takvu patnju, što prije svjedoči kraju ove iracionalne prakse.

Preporučujemo poštovanim vlastima Republike Azerbejdžan da pažljivo ispitaju prošle događaje i incidente u Turskoj, gorka iskustva koja su se dogodila u tom vremenu i duboko žaljenje onih koji su bili odgovorni za te događaje.

Mnoge djevojke i nastavnice koje su danas patile kao rezultat ovih ograničenja potiču iz porodica i djece istih hrabrih ljudi koji su se jučer hrabro borili protiv okupacijskog neprijatelja u Karabahu, oduprli žrtvujući svoju krv i živote i donijeli radost i sreću pobjede svima nama.

Ako se, ne daj Bože, ta zemlja u budućnosti suoči sa sličnim prijetnjama, i dalje će djeca tih porodica i očevi i braća tih djevojaka biti u prvim redovima odbrane domovine. Stoga ne zaslužuju takvo ponašanje i nepravdu koja se danas čini nad njima, ni pod kojim nazivom ili opravdanjem.

Od prvih dana ovih događaja, u Turskoj su, naravno, zbog ljubavi i osjetljivosti koju različiti segmenti društva imaju prema našem dragom i bratskom Azerbejdžanu, objavljene brojne poruke žaljenja i zabrinutosti.

Naravno, kao i u drugim izdanjima, i u ovom izdanju bilo je ljudi koji su, ne poštujući odgovarajući bonton i književnost, otkrivali svoju unutrašnju mržnju koristeći nemoralne, pa čak i uvredljive izraze i nastojali poremetiti prijateljske i bratske odnose između dva naroda. Međutim, takvo bratsko ponašanje, komentari i savjeti ne bi smjeli zasjeniti ogromnu većinu ljudi koji su govorili iz ljubavi i saosjećanja i izazvati ogorčenje među vlastima Republike Azerbejdžan.

Naprotiv, vjerujemo da ove izjave treba smatrati odrazom bratske osjetljivosti i zabrinutosti zbog mogućih negativnih posljedica, te pružiti osnovu za razmišljanje i preispitivanje.

U tom smislu, dok osuđujemo ponašanje nekih pojedinaca u našoj zemlji koji su ignorisali vlastiti položaj i dostojanstvo i prekoračili granice pristojnosti i uljudnosti optužujući pojedince koji su pokazali osjetljivost prema ovom pitanju, također oštro osuđujemo napore drugih; oni koji, zloupotrebljavajući ove komentare, pokušavaju iskoristiti lične stavove i mišljenja pojedinca kao izgovor za optuživanje džaferijske zajednice i izlaganje je sumnji i optužbama.

Takav pristup smatramo nepravednim i nepravednim te ga oštro osuđujemo. Bez obzira na titulu i položaj pojedinca, njegove izjave ne odražavaju nužno stavove naše škole i zajednice sljedbenika Ehlul-bejta (mir neka je s njima). Također, ako član ove zajednice napravi grešku ili da lažnu izjavu, odgovornost je isključivo na toj osobi i ne bi se trebala pripisivati ​​cijeloj našoj zajednici.

Molimo Svemogućeg Boga da podari sreću, čast i pobjedu cijelom islamskom ummetu, posebno dvjema bratskim zemljama Republici Azerbejdžan i Turskoj, koje dijele zajedničku sudbinu u mnogim pitanjima, i njihovim voljenim narodima.

Također se nadamo da će se pitanje koje je nastalo u Republici Azerbejdžan riješiti s predviđanjem, mudrošću i pravdom i pristupom koji je na osnovu racionalnosti i razboritosti, nacija i vlada ove zemlje trebaju to pitanje razmotriti i riješiti što je prije moguće.

Molimo Svemogućeg Boga da okupi sve šehide islama, posebno dragocjene šehide koji su žrtvovali svoje živote za oslobođenje Karabaha i naših drugih zemalja, sa šehidima Bedra, Uhuda i Kerbele.