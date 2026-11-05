Nakon što su izbori za Kongres, održani 3. novembra, doveli do ponižavajućeg poraza Trumpa i njegove Republikanske stranke, general-major Rezaei je rekao da je veliki iranski narod nanio Trumpu težak strateški poraz – kako na bojnom polju i u Hormuškom moreuzu, tako i na političkom planu u Washingtonu.

Dodao je da američki građani i vlada SAD-a plaćaju previsoku i tešku cijenu Trumpovog huškanja na rat.

Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost istakao je da se ovaj politički poraz nadovezuje na niz neuspjeha SAD-a u njihovom nezakonitom agresorskom ratu protiv Irana. Taj sukob, koji je započeo u februaru, doveo je do ograničenja tranzita kroz Hormuški moreuz, istovremeno namećući ogromne troškove američkim poreznim obveznicima.

Rezaei je naglasio: „Svako ko uđe u sukob s Islamskom Republikom Iran platit će visoku cijenu – od bojnog polja pa sve do vlastitog kućnog praga.“

Ove izjave uslijedile su nekoliko sati nakon što su prvi rezultati američkih izbora na sredini mandata pokazali da su republikanci izgubili kontrolu i nad Predstavničkim domom i nad Senatom, prepustivši je demokratama.

Trump je priznao da je rat protiv Irana – koji je uzrokovao znatan rast cijena goriva u Sjedinjenim Državama – odigrao ulogu u njegovom izbornom porazu.

Nekoliko kritičara Trumpove ratnohuškačke politike uspjelo je pobijediti na izborima u saveznim državama koje su decenijama bile vjerne Republikanskoj stranci.

Politički analitičari očekuju da će Trump morati preispitati svoju politiku prema Iranu kako bi izbjegao zakone koje bi mogle predložiti demokrate, a koji bi mogli ozbiljno ugroziti ostatak njegovog predsjedničkog mandata, koji završava u januaru 2029. godine.