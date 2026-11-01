Iranski lider objavio poruku povodom slavne operacije osamdesetih godina

Novinska agencija ABNA prenosi poruku u cijelosti, koja je preuzeta s Telegram Kanala Ajetullah sejid Modžtaba Hamenei:

31. oktobar, 9. Aban, je godišnjica popularne epske i herojske operacije ratnika islama protiv ba’asističkih osvajača i njihovog protjerivanja sa ostrva Abadan, samo četrdeset dana nakon početka prvog nametnutog rata 1980. godine. Ovaj važan epski događaj, koji se smatra prvom pobjedom iranske nacije u osmogodišnjoj svetoj odbrani i o kojem se malo govorilo, nosi naziv Operacija Zolfaqari i sadrži mnogo lekcija o suočavanju s neprijateljima i osvajačima naše islamske domovine u svakom trenutku. U to vrijeme, Irakom je vladao despotski vladar koji nije održavao pravilan odnos prema vjerovanjima i tradicijama svog naroda. Suprotno idealima plemenite iračke nacije, koja s pravom gaji bratski odnos s narodom Irana, on je zamišljao da bi podizanjem nekih apsurdnih slogana i tvrdnji mogao prekinuti duboki odnos između dvije nacije, koji ima historiju zasnovanu na školi mišljenja i naklonosti prema nepogrešivoj i čistoj porodici Poslanika Muhameda, neka su Božiji mir i blagoslov na njega. Ba’asistički neprijatelj, u to vrijeme, kao i današnji neprijatelj, koristio je uobičajene metode agresije, okupacije i opsade, a način da se efikasno suoči i porazi njegov zlokobni plan bila je budnost naroda i požrtvovanih snaga i njihov revnosni otpor uz hrabrost vojske i IRGC-a. Tog dana, jednostavan i revnosan iranski radnik, odan i spreman na žrtvu, obavijestio je narod o zlokobnom planu neprijatelja, te se grupa narodnih snaga i vjernika iz džamija te regije, s vjerom i Božanskom motivacijom i minimalnim resursima, pod vodstvom borbenog i požrtvovanog imama Abadana, aktivnog i hrabrog učenjaka, rahmetli ajetullaha Džamija, neka mu se Bog smiluje, pojavila na bojnom polju. Ovaj narodni pokret natjerao je agresora, naoružanog naprednim oružjem, da zažali, i nije prošlo mnogo vremena prije nego što se lanac različitih etničkih grupa iranske nacije od sjevera do juga i od istoka do zapada ujedinio da brani granice islamskog Irana, sve dok manje od godinu dana kasnije, Božanskom milošću nije razbijena opsada Abadana po naredbi imama Ummeta [Homeinija], r.a. I danas, ista budnost i vjera, ista motivacija i volja, ista žrtva i požrtvovanost, te ista revnost i upornost, s milošću Svemogućeg Boga i vodstvom našeg Imama, neka Bog ubrza njegov povratak, pomažu potlačenoj i snažnoj naciji Irana u suočavanju s hegemonijom, zločinom i agresijom velikog Sotone, te u postizanju pobjede u trećem nametnutom ratu. A pobjeda je samo od Allaha, Moćnog, Mudrog.

Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei,

31. oktobar 2026.