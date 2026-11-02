Jemen objavio poraz napredovanja saudijskih snaga prema moreuzu Bab el-Mandeb

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), jemenske oružane snage objavile su da su se u ponedjeljak suočile s neuspješnim pokušajima saudijskih neprijateljskih snaga pod komandom saudijskog oficira Badra al-Harbija da napreduju prema moreuzu Bab el-Mandeb.

Visokopozicionirani vojni izvor u jemenskom Ministarstvu odbrane objasnio je: Jemenske oružane snage odbile su neuspješne pokušaje okupljana saudijskih neprijateljskih vojnih snaga pod komandom Badra al-Harbija da napreduju prema moreuzu Bab el-Mandeb. Neprijatelj je pretrpio velike gubitke, a veliki broj njegovih snaga je ubijen i ranjen, uključujući saudijske vojnike. Ovaj poraz je također doveo do sporova i neslaganja među snagama povezanim sa saudijskim neprijateljem.

Izvor je dodao da uprkos gubicima koje trpe, saudijski oficiri nastavljaju gurati svoje snage naprijed i ponavljaju neuspješne pokušaje, te stalno naglašavaju da se napredak mora ostvariti po svaku cijenu, čak i ako hiljade ljudi budu ubijene.

Nasuprot tome, Saudijska organizacija civilne zaštite objavila je uklanjanje prijetnje ubrzo nakon što je izdala upozorenja o mogućim prijetnjama u područjima Khamis Mushait, Abha, Taif i Najran.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenu također je kasnije objavila da je presrela i uništila balističku raketu koju su jemenske oružane snage ispalile prema južnoj Saudijskoj Arabiji.

U međuvremenu, jemenska televizija Al-Masirah izvijestila je da su saudijski ratni avioni izveli dva zračna napada usmjerena na područja "Naqil Al-Hajma Makarma" i "Naqil Al-Saha". Dva područja koja povezuju provincije Taiz i Lahj.