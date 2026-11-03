Arapske stranke osvojile historijskih 19 mandata u Izraelu: Od njih zavisi formiranje nove vlade

Ovim uspjehom arapske su stranke dobile značajnu političku težinu, a mogućnost formiranja nove izraelske vlade sada u velikoj mjeri zavisi od njihovih odluka i strategije. Među mogućim scenarijima, upravo one mogu odrediti pravac pregovora o formiranju nove vlade. Da bi se razumjelo kakve će poteze povući, potrebno je sagledati njihove političke i ideološke programe, ali i ograničenja koja postoje kada je riječ o saradnji s cionističkim strankama.

Arapske stranke: Od političkog sastava do ideologije

Palestinski građani čine približno petinu stanovništva okupiranih teritorija koje broji oko deset miliona ljudi, a tradicionalno su na izbore izlazili u manjem broju od jevrejskog stanovništva. Iako arapski građani imaju pravo glasati na nacionalnim izborima i slati svoje predstavnike u Knesset, decenijama se suočavaju s nejednakostima u pristupu stanovanju, javnim uslugama i općinskim budžetima. U praksi su često tretirani kao građani drugog reda. Istovremeno, izraelske cionističke vlade sistematski su provodile politiku asimilacije, odnosno potiskivanja palestinskog nacionalnog identiteta s ciljem njihovog uklapanja u cionističko društvo i slabljenja veza s palestinskim korijenima i nacionalnim težnjama.

Dio Palestinaca na okupiranim teritorijama odlučio se za političko djelovanje i učešće u izbornom sistemu kako bi ostvario osnovna prava, odnosno suprotstavio se njihovom daljnjem kršenju. Zajednička lista okuplja tri od četiri glavne arapske stranke: Hadash, Ta’al i Balad. Izuzetak je Ra’am koji se iz ovog saveza izdvojio 2021. godine.

Ra’am, odnosno Ujedinjena arapska lista, je stranka koju predvodi poznati političar Mansour Abbas. Njeni ciljevi uključuju poboljšanje javnih usluga, jednake poslovne mogućnosti za Arape i priznavanje njihovih kolektivnih prava u izraelskom društvu. Među prioritetima su borba protiv organiziranog kriminala, unapređenje stambene infrastrukture, smanjenje obrazovnih razlika i osiguravanje većih finansijskih sredstava za arapske općine. Stranka podržava i osnivanje nezavisne palestinske države, okončanje okupacije i uklanjanje izraelskih naselja.

Abbas zastupa pragmatičan pristup koalicionoj politici smatrajući da arapski zastupnici mogu ostvariti konkretne koristi pregovorima s izraelskim vladama, umjesto da ostanu izvan vlasti. Godine 2021. Ra’am je postao prva nezavisna arapska stranka koja je ušla u vladajuću koaliciju podržavši vladu Naftalija Bennetta i Yaira Lapida. Zajednička lista, s druge strane, okuplja tri stranke s različitim političkim tradicijama.

Hadash, odnosno Demokratski front za mir i jednakost, nastao je 1977. godine iz Izraelske komunističke partije i povezan je s jevrejsko-arapskim ljevičarskim krugovima. Zalaže se za jednakost, socijalnu pravdu, prava radnika i saradnju jevrejskih i arapskih građana. Među njegovim najpoznatijim predstavnicima je Ayman Odeh. Ta’al, odnosno Arapski pokret za obnovu, osnovao je Ahmad Tibi. Stranka povezuje nacionalno zastupanje palestinskih interesa s djelovanjem unutar parlamentarnog sistema. Tibi je jedan od najpoznatijih arapskih zastupnika na okupiranim teritorijama.

Balad, odnosno Nacionalni demokratski savez, predvođen je Samijem Abu Shehadehom. Zalaže se za palestinsku nacionalnu i demokratsku viziju te traži da Izrael postane država svih svojih građana umjesto države koja prvenstveno privilegira jevrejski nacionalni identitet. U oktobru je Abu Shehadeh morao povući kandidaturu s izborne Zajedničke liste nakon što je izraelska izborna komisija ocijenila da je iskazao podršku operaciji Hamasa od 7. oktobra. Ipak, ostao je na čelu stranke Balad. Među njenim istaknutim predstavnicima je i Yousef Jabareen.

Osnovne političke ciljeve Zajedničke liste čine očuvanje palestinskog i arapskog identiteta, zalaganje za državu svih građana umjesto cionističkog modela, protivljenje okupaciji Zapadne obale, podrška nezavisnoj palestinskoj državi s Al-Qudsom, odnosno Jerusalemom, kao glavnim gradom, te ostvarivanje palestinskog prava na povratak. Naravno, ovi programi i slogani ne odražavaju nužno stavove svih Palestinaca koji žive na okupiranim teritorijama. Arapski građani godinama su pokazivali relativno slabo interesovanje za izbore i glasanje.

Ovoga puta, međutim, izrazito desničarska politika Netanyahuove vlade, obilježena nasiljem nad Palestincima u Gazi i na Zapadnoj obali, kao i ograničavanjem prava građana koji se ne poistovjećuju s cionizmom, uključujući donošenje Zakona o nacionalnoj državi jevrejskog naroda, dala je snažan podsticaj Arapima da izađu na izbore i pokušaju srušiti Netanyahuovu vladu zajedno s opozicijom.

Arapske stranke pred izborom između lošeg i goreg

U širem smislu, osvajanje 19 mjesta u Knessetu predstavlja dio uspjeha Netanyahuovih protivnika koji su uspjeli njegovom bloku oduzeti parlamentarnu većinu i time otežati formiranje nove vlade. Ipak, to je samo površina problema. Iako arapske stranke dijele protivljenje Netanyahuu s Eisenkotovim blokom, mogućnost njihovog direktnog učešća u koaliciji koju bi predvodio Eisenkot čini se veoma ograničenom.

Politička klima u izraelskom društvu posljednjih godina, posebno nakon 7. oktobra, pomjerila se još više udesno, uz rast neprijateljstva prema Palestincima. Zbog toga postoji ozbiljna mogućnost da dio opozicionog bloka odbije formiranje vlade uz podršku arapskih stranaka. Pritom su neki od ključnih zahtjeva arapskih stranaka, poput zaustavljanja izgradnje naselja, povlačenja iz Gaze i osnivanja nezavisne palestinske države, u direktnoj suprotnosti s ideologijom cionističkih stranaka koje bi činile koaliciju predvođenu Eisenkotom.

Avigdor Lieberman, lider stranke Yisrael Beiteinu, jedan je od najtvrđih desničarskih političara u opozicionom bloku. Obavljao je funkcije ministra odbrane i ministra vanjskih poslova, a poznat je po izrazito oštrom stavu prema Palestincima i Gazi. U sadašnjim okolnostima mogao bi predstavljati jednu od ozbiljnih prepreka formiranju koalicije koja bi imala podršku arapskih stranaka. Kada bi Likud uklonio Netanyahua s čela stranke, Lieberman bi se možda našao na drugoj strani političkog spektra u pregovorima o formiranju vlade. Nedavno je izjavio da bi Likud bez Netanyahua mogao postati važan koalicioni partner.

S druge strane, većina arapskih stranaka, izuzev Ra’ama, tradicionalno nije pokazivala veliku spremnost za ulazak u vladajuće koalicije, naročito kada bi to moglo ugroziti njihove stavove o palestinskim pravima i okupaciji. Ipak, spremne su razmotriti podršku vladi koju bi predvodio Eisenkot pod određenim uslovima. Među njima su zaustavljanje izgradnje izraelskih naselja, konkretne obaveze u vezi s budžetskim izdvajanjima i javnim uslugama te okončanje vojne okupacije Gaze. U praksi, međutim, ovi zahtjevi dodatno smanjuju izglede za postizanje dogovora o formiranju vlade koja bi zavisila od podrške arapskih stranaka.

Netanyahuova strategija: Spriječiti dogovor opozicije i Arapa

Američke političke prilike uglavnom idu u prilog Netanyahuu. Njegov blok sada raspolaže s 53 mjesta u Knessetu, što znači da mu je potrebno još najmanje osam mandata kako bi formirao novu vladu. Netanyahu bi mogao imati poteškoća u pridobijanju pojedinih stranaka iz opozicionog tabora, čiji je glavni cilj spriječiti njegov ostanak na vlasti. Istovremeno se razmatra mogućnost formiranja vlade nacionalnog jedinstva s rotirajućim premijerskim mandatom u kojoj bi učestvovao Benny Gantz.

Zbog toga bi za Netanyahua najpovoljniji scenario mogao biti sprečavanje povezivanja opozicije s arapskim strankama. Ako u tome uspije, nakon tromjesečnog perioda mogli bi biti raspisani novi izbori. Ukoliko se izborni proces produži novim krugom glasanja, Netanyahu bi mogao ostati premijer tehničke vlade najmanje još tri mjeseca. Ipak, novi saziv parlamenta mogao bi pokušati ograničiti ovlasti takve vlade kroz zakonske mjere koje bi se odnosile na vojnu službu ultraortodoksnih Jevreja, zaustavljanje reforme pravosuđa, utvrđivanje Netanyahuove odgovornosti u vezi s događajima od 7. oktobra, odbacivanje ili izmjene državnog budžeta te sprečavanje pokretanja novog rata.

Istovremeno, nije izvjesno da bi arapske stranke mogle ponoviti sadašnji izborni uspjeh. Netanyahuovi saveznici već pokreću pitanja navodnog uticaja Katara i Turske na izbore, čime dodatno podstiču antiarapsko raspoloženje u društvu. Takva atmosfera mogla bi poslužiti kao opravdanje za pooštravanje zakonskih ograničenja političkog djelovanja i izborne kampanje arapskih stranaka u narednom izbornom ciklusu.

Može li taktičko povlačenje donijeti stratešku pobjedu Palestincima?

Odustajanje od određenih uslova za podršku opozicionoj vladi koju bi predvodio Eisenkot ne bi nužno odgovaralo trenutnoj političkoj snazi i izbornom uspjehu arapskih stranaka. Ipak, taktičko povlačenje u pojedinim pitanjima moglo bi im donijeti stratešku pobjedu: pad Netanyahuove vlade, okončanje njegove političke karijere i ozbiljnu krizu unutar Likuda i izraelskog krajnje desničarskog bloka. U tom slučaju, odgovornost za izborni poraz mogla bi biti pripisana upravo Netanyahuovoj politici, što bi dodatno produbilo unutrašnje sukobe unutar izraelske desnice. Za Palestince bi takav razvoj događaja mogao otvoriti novi politički prostor, iako sam pad Netanyahuove vlade ne bi automatski značio okončanje okupacije niti ostvarivanje palestinskih nacionalnih prava.