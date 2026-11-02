Šiitska fondacija Amerike zahtijeva odgovornost Pentagona za ubistva civila u Iranu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Šiitska fondacija Amerike izdala je službenu izjavu kojom podržava zahtjev 74 člana Predstavničkog doma SAD-a da se Ministarstvo rata SAD-a pozove na odgovornost za mučeništvo civila tokom američkog rata protiv Irana.

Fondacija sa sjedištem u Marylandu naglasila je potrebu zaštite civila i pozvala na javni i transparentni izvještaj o ljudskim gubicima u dotičnim napadima i na efikasne mjere za sprječavanje ponavljanja takvih incidenata.

U saopštenju se navodi da je pismo američkih kongresmena upućeno sekretaru za rat Peteu Hegsettu sastavljeno 8. oktobra 2026. godine, a potpisalo ga je 74 člana Predstavničkog doma na inicijativu Yasmin Ansari, Sarah Jacobs i Jasona Crowa, predstavnika država Arizona, Kalifornija i Colorado.

Među potpisnicima pisma je i Sarah Elfrith, demokratkinja iz Marylanda i članica Odbora za oružane snage Predstavničkog doma. Pored sekretara odbrane, ova korespondencija je poslana i admiralu Bradu Cooperu, komandantu CENTCOM-a, a u njoj je od Ministarstva odbrane SAD-a zatraženo da dostavi zvanično objašnjenje o obimu napada i civilnim žrtvama.

Od vjenčanja u Kohstaku do škole Minab; neodgovorena pitanja o civilnim žrtvama

Jedna od glavnih tačaka ovog zahtjeva je napad američke terorističke vojske na vjenčanje u iranskom gradu Kohstak 1. septembra 2026. godine. U svom pismu, kongresmeni su izrazili „duboku zabrinutost“ zbog civilnih žrtava u incidentu i naveli da je, prema izvještajima, pet civila, uključujući četverogodišnje dijete i 16-godišnjeg tinejdžera, izgubilo živote, a desetine drugih je povrijeđeno. Također su naglasili da Pentagon još nije javno prihvatio odgovornost za incident; dok je Washington Post izvijestio da su američke snage vrlo vjerovatno odgovorne za napad.

Prema Šiitskoj fondaciji Amerike, Pentagon je najavio da istražuje izvještaje.

Još jedno pitanje koje su naglasili predstavnici je napad na osnovnu školu Shajara Tayyiba u Minabu prvog dana ramazanskog rata; napad koji je, prema statistikama navedenim u pismu, rezultirao smrću oko 175 civila, uključujući 120 djece. Kongresmeni su kritikovali nedostatak zvanične odgovornosti za napad i neobjavljivanje rezultata istrage Pentagona, navodeći da više od šest mjeseci nakon incidenta, Ministarstvo rata SAD-a još uvijek nije javnosti učinilo dostupnim svoj konačni izvještaj o istrazi. U svom pismu su upozorili da kontinuirane civilne žrtve u američkim vojnim operacijama i nedostatak odgovornosti i efikasnog djelovanja Ministarstva odbrane izazivaju ozbiljnu zabrinutost.

Šest zahtjeva Pentagona; od nezavisne istrage do javnog objavljivanja rezultata

U drugom dijelu svog pisma, kongresmeni su tražili odgovore na šest pitanja o ovim incidentima; uključujući da li su američke snage odgovorne za napad na vjenčanje Kohstaka, da li je pokrenuta nezavisna istraga o incidentu i kada će biti završena, kada će rezultati istrage o napadu na školu Minab biti dostupni Kongresu i javnosti, te koje je konkretne mjere Ministarstvo odbrane SAD-a preduzelo kako bi spriječilo nanošenje štete civilima u procesu identifikacije i ciljanja. U pismu je također izražena zabrinutost zbog izvještaja o teškom iscrpljivanju i kapaciteta programa Ministarstva odbrane da ublaže štetu civilima i riješe njene posljedice. Predstavnici su pozvali Ministarstvo odbrane da odgovori do 26. oktobra 2026. godine, što je rok.

„Svaki civilni život je dragocjen, bez obzira ko su ili gdje žive“, rekao je Rahat Hussain, izvršni direktor Šiitske fondacije Amerike. „Šiitska fondacija Amerike podržava zahtjev za potpunim i javnim izvještavanjem o smrtnim slučajevima civila, uključujući djecu, i za snažnijim mjerama kako bi se porodice zaštitile od opasnosti. Transparentnost i odgovornost odaju počast onima koji su izgubili živote i štite živote preživjelih i drugih.“

Također je napomenuo sastanke fondacije sa Sarah Alfrith o sigurnosti džamija i drugim problemima muslimanskih zajednica u Marylandu, te je priznao njen kontinuirani angažman s muslimanskom zajednicom.

Šiitska fondacija Amerike: Zaštita života civila, princip izvan granica

Šiitska fondacija Amerike zaključila je naglašavajući da je njena podrška zahtjevima predstavnika Kongresa zasnovana na fundamentalnom principu: zaštiti života civila i pravu porodica u svakoj zemlji da uživaju u sigurnosti i budu imune od štete rata.

Fondacija je pozvala Ministarstvo odbrane SAD-a da u potpunosti odgovori na pitanja Kongresa i da javno objavi rezultate istraga o šteti nanesenoj civilima. Šiitska fondacija Amerike je također pojasnila da je neprofitna, nestranačka i registrovana organizacija prema američkim propisima 501(c)(3) i da ne podržava nijednog izbornog kandidata ili političku stranku.