Saudijski dron oboren na jemenskom nebu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio je da je zračna odbrana zemlje ciljala i oborila saudijski naoružani izviđački dron Wing Lung 2 dok je izvodio neprijateljske akcije u nebu provincije Taiz.

U poruci na društvenim mrežama u srijedu je objavio da su jemenske oružane snage, milošću Božjom, uspjele oboriti saudijski naoružani izviđački dron Wing Lung 2 koji je izvodio neprijateljske akcije u nebu provincije Taiz.

Saree je dodao da je dron ciljan odgovarajućim oružjem.

Prema izvještaju, oboreni dron je 28. letjelica koju su jemenske oružane snage uspjele oboriti između 3. jula i 4. novembra 2026. godine. To je ujedno i deseti Wing Long 2 kineske proizvodnje koji je oboren od kraja perioda deeskalacije između Jemena i Saudijske Arabije.

Wing Long 2, dizajniran i proizveden u Kini od strane Chengdu Aircraft Corporation, jedan je od vodećih svjetskih višenamjenskih dronova. Sposoban je za precizno zračno izviđanje i kontinuirano nadzorno djelovanje, a također je sposoban za izvođenje brzih borbenih udara zahvaljujući svojim naprednim sistemima naoružanja.