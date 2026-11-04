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Saudijski dron oboren na jemenskom nebu

4 novembar 2026 - 23:14
News ID: 1886736
Saudijski dron oboren na jemenskom nebu

ABNA24: Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga objavio je obaranje saudijskog naoružanog izviđačkog drona Wing Lung 2.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio je da je zračna odbrana zemlje ciljala i oborila saudijski naoružani izviđački dron Wing Lung 2 dok je izvodio neprijateljske akcije u nebu provincije Taiz.

U poruci na društvenim mrežama u srijedu je objavio da su jemenske oružane snage, milošću Božjom, uspjele oboriti saudijski naoružani izviđački dron Wing Lung 2 koji je izvodio neprijateljske akcije u nebu provincije Taiz.

Saree je dodao da je dron ciljan odgovarajućim oružjem.

Prema izvještaju, oboreni dron je 28. letjelica koju su jemenske oružane snage uspjele oboriti između 3. jula i 4. novembra 2026. godine. To je ujedno i deseti Wing Long 2 kineske proizvodnje koji je oboren od kraja perioda deeskalacije između Jemena i Saudijske Arabije.

Wing Long 2, dizajniran i proizveden u Kini od strane Chengdu Aircraft Corporation, jedan je od vodećih svjetskih višenamjenskih dronova. Sposoban je za precizno zračno izviđanje i kontinuirano nadzorno djelovanje, a također je sposoban za izvođenje brzih borbenih udara zahvaljujući svojim naprednim sistemima naoružanja.

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