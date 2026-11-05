UNICEF i UNESCO: Više od polovine afganistanske djece lišeno je formalnog obrazovanja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) i Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavili su u srijedu, 1. novembra, u zajedničkom izvještaju pod nazivom "Izvještaj o stanju obrazovanja u Afganistanu za 2026. godinu", da je više od polovine djece osnovnoškolskog uzrasta u zemlji lišeno obrazovanja u formalnom javnom obrazovnom sistemu.

Prema izvještaju, više od 2,6 miliona adolescentnih djevojčica je uskraćeno za pristup srednjem obrazovanju od 2021. godine. Obrazovanje u zajednici, programi opismenjavanja i obuke vještina, učenje na daljinu i privatni časovi su među rijetkim preostalim putevima za djevojčice da nastave svoje obrazovanje; međutim, ovi programi ne mogu zamijeniti obrazovanje licem u lice i pravo na formalno obrazovanje.

Izvještaj također pokazuje da se populacija djece školskog uzrasta povećala sa procijenjenih 10,4 miliona u 2019. na 11,5 miliona u 2024. godini, što vrši dodatni pritisak na škole, nastavnike i obrazovne službe.

Uprkos ovim izazovima, procijenjenih 6,6 miliona djece je upisano u javne osnovne škole u 2025. godini, što je povećanje od oko 560.000 od 2022. godine. Međutim, upis više ne raste u skladu s rastom stanovništva.

U drugom dijelu izvještaja, UNICEF i UNESCO su upozorili na nizak kvalitet obrazovanja. Nacionalna procjena više od 55.000 učenika u 34 provincije Afganistana pokazuje da je manje od polovine učenika četvrtog razreda postiglo minimalne očekivane jezičke vještine za treći razred. Ova stopa je iznosila samo četvrtina učenika u matematici.

Situacija u predškolskom obrazovanju također je opisana kao zabrinjavajuća; manje od jednog posto djece od tri do četiri godine učestvuje u programima predškolskog obrazovanja.

Prema izvještaju, od septembra 2026. godine, oko 1 milion i 230 hiljada afganistanskih građana vratilo se u zemlju, a više od 245 hiljada djece povratnika treba obrazovnu podršku.

Također, s kontinuiranom zabranom obrazovanja žena na univerzitetima, broj afganistanskih studenata smanjio se sa oko 430 hiljada u 2020. na 189 hiljada u 2024. godini. Ova brojka je neznatno porasla u 2026. na oko 208 hiljada.

UNICEF i UNESCO konačno pozivaju na potpuno vraćanje prava na obrazovanje za djevojčice i žene u Afganistanu.