Američki muslimani se mobiliziraju protiv Trumpa; rat protiv Irana i Gaze u središtu protesta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki muslimani i islamske institucije u zemlji pokrenuli su široku kampanju uoči međuizbora za Kongres kako bi povećali političko učešće muslimana i suočili se s politikom administracije Donalda Trumpa na izborima. Kampanja koja se protivi podršci Washingtona cionističkom režimu, ratu protiv Irana, porastu islamofobije i pooštravanju imigracijske politike američke vlade su među njenim najvažnijim osovinama.

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Nezadovoljstvo američkih muslimana Trumpom; od podrške Izraelu do rata protiv Irana

Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR), jedna od najvažnijih organizacija koje brane prava muslimana u Sjedinjenim Državama, uputilo je poziv glasačima s pravom glasa da učestvuju na izborima u utorak. Rezultati ankete organizacije, koja je objavljena 28. oktobra i obuhvatila je 861 američkog muslimana, pokazuju da je 84% ispitanika nezadovoljno Trumpovim učinkom, a samo 6% zadovoljno učinkom američkog predsjednika. Također, 72% je najavilo namjeru da glasa za demokratske kandidate.

Prema istoj anketi, 89 posto muslimanskih ispitanika smatralo je stav kandidata o Gazi vrlo važnim ili izuzetno važnim faktorom u njihovom izbornom odlučivanju. Ova statistika pokazuje da je podrška Trumpove administracije cionističkom režimu u ratu u Gazi, kao i stav Washingtona o ratu protiv Irana, postao jedan od najvažnijih faktora koji oblikuju političke stavove značajnog dijela američkih muslimana. Vijeće za američko-islamske odnose također je objavilo da je 2025. godine primilo 8.683 pritužbe vezane za diskriminaciju muslimana i Arapa, što je najveći zabilježeni broj od početka objavljivanja ove statistike 1996. godine.

Pored pravnih i civilnih institucija, i brojni američki muslimanski učenjaci pozvali su muslimane da učestvuju na izborima, naglašavajući neophodnost političkog učešća. Yasser Ghazi, poznati muslimanski učenjak, naglasio je u poruci upućenoj američkoj muslimanskoj zajednici da muslimani trebaju koristiti svoja građanska prava kako bi podržali kandidate koji brane slobodu, pravdu i protive se genocidu u svijetu. Osvrćući se na porast islamofobije u američkoj političkoj atmosferi, smatrao je učešće na izborima građanskom i društvenom odgovornošću muslimana.

Omar Suleiman, šef Islamskog instituta "Yaqin", također je kritikovao političku upotrebu napada na muslimane nakon što je učestvovao na izborima u ranoj fazi, rekavši: "Glasanje nije sve, ali nije ni bez efekta." Posebno je pozvao muslimane u državama Teksas i Michigan da učestvuju na izborima. Suleiman, koji je kritičar politike Trumpove administracije u podršci cionističkom režimu i ratu protiv Irana, smatra da muslimani ne bi trebali dozvoliti da politički i vjerski napadi na njihovu zajednicu ostanu bez građanskog odgovora.



Trumpovi napadi na muslimanske ličnosti i intenziviranje islamofobije



U međuvremenu, Trumpovi antiislamski stavovi i njegovi ponovljeni napadi na muslimanske ličnosti također su postali jedan od fokusa kritika islamskih organizacija. Američki predsjednik je nedavno napao Abdula Sayeeda, muslimanskog kandidata za američki Senat, na predizbornom skupu u Michiganu.



Trump je također više puta ciljao Ilhan Omar, muslimansku kongresmenku iz Minnesote, i somalsku imigrantsku zajednicu svojim uvredljivim izjavama.



Michigan i Minnesota; Centar utjecaja muslimanskih glasova na izborima

Michigan i Minnesota smatraju se najvažnijim centrima utjecaja muslimanskih glasova na predstojećim izborima. U Michiganu, gradovi poput Dearborna, Dearborn Heightsa i Hamtramcka domaćini su značajnoj populaciji muslimana i Arapa. Abdul-Sayed je također u utrci za Senat s republikanskim kandidatom Mikeom Rogersom i, ako pobijedi, mogao bi postati prvi muslimanski senator u američkoj historiji. U Minnesoti, veliko prisustvo somalijske zajednice i politička aktivnost ličnosti poput Ilhana Omara učinili su ovu državu jednim od centara pažnje političkih pokreta i islamskih organizacija.

Ovi događaji se procjenjuju u nastavku utjecaja muslimanskih i arapskih glasova na predsjedničkim izborima u SAD-u 2024. godine; izborima na kojima su neki od ovih birača odbili podržati demokratske kandidate zbog podrške vlade Joea Bidena ratu cionističkog režima u Gazi. Sada, ankete navedene u izvještaju pokazuju da je nezadovoljstvo Trumpovom politikom prema Palestini, Iranu, imigraciji i muslimanskim pravima promijenilo izborne jednadžbe ove zajednice. Prema procjenama Vijeća za američko-islamske odnose, više od tri miliona muslimana u Sjedinjenim Državama ima pravo da se registruje i učestvuje na izborima; populacija koja bi u konkurentnim državama mogla igrati odlučujuću ulogu u ishodu nekih tijesnih utrka.