Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Mohammad Baqer Qalibaf je napisao na svojoj ličnoj stranici u sajberprostoru:

Amerika prenosi osjećaj kockanja da stalno gubi, ali više ne može ustati od kockarskog stola. Dok Amerika stoji na rubu prve provalije Izraela, vaš predsjednik priprema sljedeću fazu rata. Ostavimo po strani ovaj TED govor; Zašto ovo ne kažete svom predsjedniku?

Potpredsjednik JD Vance je sinoć tvitao: "Naši birači su izašli na birališta, ali četiri stvari su mnoge od njih navele da glasaju za demokrate: Završiti rat, fokusirati se na troškove života i inflaciju, staviti Ameriku na prvo mjesto i preispitati naš odnos s Izraelom."

U drugom dijelu svog tvita napisao je: "Razlog zašto smo izgubili je rat. Sam predsjednik je to sinoć priznao. Ako želite tvrditi da se ovaj rat isplatio i da je gubitak većine u Senatu za narednih šest godina bio prihvatljiva cijena, samo naprijed; branite svoj stav i objasnite zašto se isplatilo platiti takvu cijenu. Bez obzira slažete li se ili ne, barem je ovo iskren stav.