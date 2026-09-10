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Alžir prekida diplomatske odnose s UAE

10 septembar 2026 - 16:36
News ID: 1863985
Alžir prekida diplomatske odnose s UAE

ABNA24: Prema alžirskom Ministarstvu vanjskih poslova, ambasador UAE pozvan je u četvrtak u sjedište Ministarstva vanjskih poslova te zemlje i službeno obaviješten o odluci Alžira. Također je obaviješten da ima 48 sati da provede ovu odluku.

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), alžirska vlada danas je objavila da je odlučila prekinuti diplomatske odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što je iscrpila sva moguća rješenja za održavanje bilateralnih odnosa.

Alžirsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u saopćenju da je ova odluka donesena nakon "povećanja provokativnih ili neprijateljskih djelovanja" Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prema saopštenju, Alžir je pokazao znatnu suzdržanost u suočavanju s ovim akcijama i, s visokim osjećajem odgovornosti, uložio je sve napore da privuče pažnju emiratske strane i upozori je na posljedice svog "neopravdanog i žalosnog" ponašanja.

Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da su se ove akcije nastavile uprkos brojnim upozorenjima Alžira i da su dostigle fazu u kojoj se više ne mogu smatrati prihvatljivim ili tolerantnim u okviru odnosa između dvije nezavisne zemlje.

U saopštenju se nastavlja navođenjem da je alžirska vlada odlučila prekinuti diplomatske odnose s UAE nakon što je "iscrpila sva moguća sredstva za održavanje bilateralnih odnosa".

Prema alžirskom Ministarstvu vanjskih poslova, ambasador UAE je u četvrtak pozvan u Ministarstvo vanjskih poslova i zvanično obaviješten o odluci Alžira. Također je obaviješten da ima 48 sati da provede ovu odluku.

Odluka dolazi u trenutku kada su odnosi između Alžira i UAE zategnuti posljednjih sedmica. Alžirski predsjednik Abdelmadjid Tebboune kritikovao je krajem jula "malu arapsku zemlju", bez direktnog imenovanja UAE, rekavši da se "krv prolijeva" gdje god je prisutna.

U izjavama koje su objavili alžirski domaći mediji, Tebboune je rekao: "Postoji mala arapska zemlja čiji je utjecaj vrlo negativan; gdje god uđe, krv se prolijeva."

Govoreći o podjelama u arapskom svijetu, alžirski predsjednik je također rekao da njegova zemlja ne želi proširivati ​​jaz i da bi, da nije takvih razmatranja, Alžir odavno prekinuo odnose s tom zemljom jer, prema njegovim riječima, "iz toga ne bi proizašlo ništa osim krvoprolića".

Ove izjave su ranije smatrane znakom rastućih tenzija između Alžira i UAE; koje su sada ušle u novu fazu službenom objavom prekida diplomatskih odnosa između dvije zemlje.

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