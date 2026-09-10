Alžir prekida diplomatske odnose s UAE

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), alžirska vlada danas je objavila da je odlučila prekinuti diplomatske odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što je iscrpila sva moguća rješenja za održavanje bilateralnih odnosa.

Alžirsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u saopćenju da je ova odluka donesena nakon "povećanja provokativnih ili neprijateljskih djelovanja" Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prema saopštenju, Alžir je pokazao znatnu suzdržanost u suočavanju s ovim akcijama i, s visokim osjećajem odgovornosti, uložio je sve napore da privuče pažnju emiratske strane i upozori je na posljedice svog "neopravdanog i žalosnog" ponašanja.

Alžirsko ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da su se ove akcije nastavile uprkos brojnim upozorenjima Alžira i da su dostigle fazu u kojoj se više ne mogu smatrati prihvatljivim ili tolerantnim u okviru odnosa između dvije nezavisne zemlje.

U saopštenju se nastavlja navođenjem da je alžirska vlada odlučila prekinuti diplomatske odnose s UAE nakon što je "iscrpila sva moguća sredstva za održavanje bilateralnih odnosa".

Prema alžirskom Ministarstvu vanjskih poslova, ambasador UAE je u četvrtak pozvan u Ministarstvo vanjskih poslova i zvanično obaviješten o odluci Alžira. Također je obaviješten da ima 48 sati da provede ovu odluku.

Odluka dolazi u trenutku kada su odnosi između Alžira i UAE zategnuti posljednjih sedmica. Alžirski predsjednik Abdelmadjid Tebboune kritikovao je krajem jula "malu arapsku zemlju", bez direktnog imenovanja UAE, rekavši da se "krv prolijeva" gdje god je prisutna.

U izjavama koje su objavili alžirski domaći mediji, Tebboune je rekao: "Postoji mala arapska zemlja čiji je utjecaj vrlo negativan; gdje god uđe, krv se prolijeva."

Govoreći o podjelama u arapskom svijetu, alžirski predsjednik je također rekao da njegova zemlja ne želi proširivati ​​jaz i da bi, da nije takvih razmatranja, Alžir odavno prekinuo odnose s tom zemljom jer, prema njegovim riječima, "iz toga ne bi proizašlo ništa osim krvoprolića".

Ove izjave su ranije smatrane znakom rastućih tenzija između Alžira i UAE; koje su sada ušle u novu fazu službenom objavom prekida diplomatskih odnosa između dvije zemlje.